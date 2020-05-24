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Espreso.tvОбщество"Как в КНДР": у боевиков ОРДО появилось странное нововведение

"Как в КНДР": у боевиков ОРДО появилось странное нововведение

В так называемом УБОПе, что во временно неподконтрольном украинской власти Донецке, сотрудникам запрещают пользоваться интернетом на рабочем месте

Об этом сообщил идеолог террористической организации "ДНР", который сейчас перешел в "оппозицию", Роман Манекин в своем Телеграмм-канале, передает Еспресо.TV со ссылкой на DonPress .

Так, по словам Манекина, рядовым "операм" запрещают входить в интернет во время дежурства.

"А сидят они в УБОПе круглосуточно: я сам свидетель, меня держали без допроса, просто в помещении УБОП по шесть, восемь и 10:00. То есть, представляете, какой мрак творится в головах их начальников? Они реально считают, что опер начитается интернета и перестанет уважать своих начальников - так, что ли, нужно понимать? А дома, если нужно, опера не прочитает то, что пишут о начальниках? А семьи у него нет? А знакомых, близких? во всех выключат интернет, как в КНДР ? ", - отметил он.

Манекин пишет также, что руководство без уважения относится к своим подчиненным, называя их "пешками".

"Так их называет в общении с родственниками задержанных, этот начальник УБОП:" Я сейчас своим "пешкам" прикажу, они сделают! ", - пишет он.

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