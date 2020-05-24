"Это презрение и неуважение", - Бессмертный об отчетной пресс-конференции Владимира Зеленского

24 мая, 2020, 22:33

Об этом он рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 23 мая 2020 вышла на Еспресо.TV .

"Вот эти все пространные философствования, которые делал президент на пресс-конференции, на самом деле, были полны глупых, бессмысленных фраз. И я скажу больше - это прекрасный материал для его профессии, для таких как "95 квартал" и так далее. Это стоит "лукашизмов" и "бушизмов". Помните? Это такие нелепые фразы, над которыми смеются.

Когда люди начинают смеяться над главой государства - это конец.

Эти трехчасовые философствования достойны цитатника, который на самом деле закончится фразой: "Подумайте, что это за нация и кого она выбирает президентом". Что опасно для всего народа, для всей страны", - пояснил политик.

Возмутительным, по словам Бессмертного, было и поведение президента во время этой встречи.

"Сколько уже можно говорить, что эти встречи не должны носить бессрочного характера? Они должны быть ограничены по времени... Президент не имеет права сидеть, потому что это неуважение. Тем более, развалившись в кресле. Это свидетельство отношение самого человека к тем, с кем он говорит. это презрение и неуважение. И все это знают прекрасно. Неужели там не найдётся человека, который сказал бы, что нельзя такие пространные фразы делать, нельзя в кресле разваливаться ", - отметил он.

Как отметил политик, речь идет о "вещах чисто человеческого характера".

"А отсюда и фразы, ляпы, которых так много, что они действительно будут разрушать имидж Украины как государства", - подытожил Безсмертный.

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