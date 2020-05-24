Польша приняла новые правила пересечения границы для студентов и готова открыть КПВВ в Нижней Силезии

24 мая, 2020, 11:35

Министр внутренних дел и администрации Республики Польша Мариуш Каминский подписал поправку в регламент о временном прекращении или ограничении пограничного движения на конкретных пунктах пропуска

Поправка в регламент расширяет перечень лиц, которым предоставлено разрешение на въезд на территорию Польши, передает Еспресо.TV со ссылкой на Польско радио .

Речь идет водителей за рулем международного транспорта и путешествующих транзитом другими транспортными средствами.

Также предоставлено разрешение на въезд в Польшу ученикам и студентам, обучающимся в Польше и гражданам стран-членов Европейского Союза, Европейского экономического пространства или Швейцарии для путешествия через Польшу к месту жительства или пребывания, продолжительностью не более 12-и часов, что обраховвуються с момента пересечения границы. Эти лица также освобождены от карантина.

По данным Министерства, необходимость включения учащихся и студентов к категориям, которые имеют право пересекать границу, является результатом расписания экзаменов, принятого Министерством национального образования для учащихся, окончивших обучение в польских начальных и средних школах.

Кроме того, премьер Польши Матеуш Моравецкий ответил на просьбу локальной власти Нижнесилезского воеводства и ряда чешских краев, что во время недавней телеконференции призвали руководителей правительств Польши и Чехии открыть польско-чешский границу. Речь идет прежде всего о возможности поездок трансграничных работников на работу, а также о стимуляции туристической отрасли упадок из-за эпидемии.

"Вскоре (пограничные - ред.) переходы будут открыты", - сообщил он.

"Я хочу сказать, что в ближайшее время остальные пограничных переходов мы постараемся очень быстро открыть, чтобы тем, кто ездит на работу, облегчить жизнь в таком режиме, как это было в ситуации перед коронавируса", - подчеркнул Моравецкий.

В связи с эпидемией COVID-19, на данный момент польско-чешский границу в Нижней Силезии можно пересекать только в пограничных пунктах в Якушице и Кудове. Зато в Бобош и выскажи КПП открыты только для трансграничных работников.

Напомним, с 26 мая Чехия ослабит контроль на границах.

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