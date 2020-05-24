От коронавируса умер председатель райсовета, который боролся с нарушением карантина Почаевской лаврой

24 мая, 2020, 11:56

Ушел из жизни председатель Кременецкой районного совета, что на Тернопольщине, Владимир Стефанский

Его не стало 22 мая, сообщил врач-эпидемиолог Тернопольской областной лабораторного центра Владимир Паничев. Об этом со ссылкой на Религиозное правду передает Еспресо.TV .

"Коронавирус у него подтвердили 18 мая. Хотя он чувствовал себя нехорошо еще раньше. Госпитализировали в Почаевскую больницу с пневмонией. Уже понемногу начинал с нее выходить. Был на кислородной поддержке ", - сказал врач.

Также о смерти отца сообщил его сын Александр Стефанский.

В Кременецком районе 23 мая было объявлено днем ​​траура. Председателя райсовета похоронят в селе Большой Кунинец. На похоронах позволили присутствовать только нескольким родственникам и двум представителям власти.

Как сообщает тернопольское издание 20 минут , у одного из сыновей и мамы Владимира Стефанского тоже подтвердили коронавирус. Долгое время они втроем лечились под наблюдением медиков дома.

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В середине апреля 2020 года в своем интервью ВВС News Украина Стефанский высказался за полное блокирование и закрытия Почаевской лавры на карантин.

Он рассказал, что в Почаевской лавре "гуляет коронавирус", и договорился с наместником монастыря митрополитом Владимиром о том, что ни в храмах, ни в гостинице Лавры не будет паломников на Пасху.

Кроме того, его заместитель Вячеслав Онишкевич утверждал, что именно из-за нарушения карантина в Почаевской лавре, город Почаев был закрыт для въезда и выезда. Позже стало известно, что в Онишкевича тоже диагностировали COVID-19.

Во время карантина Стефанский благодаря помощи журналистов добился выплаты надбавки , обещанной медикам района в заработной плате.

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