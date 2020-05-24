24 мая, 2020, 18:31

Представители украинских политических сил, общественных сред и экспертных сообществ обнародовали обращение об украинско-американском стратегическом партнерстве

Обращение обнародовал Киевский форум по безопасности.

Он выразил благодарность выдающимся украинским общественным деятелям, дипломатам и активистам за поддержку обращения к американскому политикуму и обществу о важности защиты стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами.

Обращение об украинско-американском стратегическом партнерстве

Мы, представители украинских политических сил, общественных сред и экспертных сообществ, с глубокой тревогой наблюдаем, как с новой силой разворачивается кампания по втягиванию Украины в избирательную борьбу в Соединенных Штатах.

В Украине высоко ценят неколебимую поддержку нашей независимости, безопасности и западного курса со стороны американского народа.

Наши общества объединяют ценности национальной и человеческой свободы.

Совместные усилия представителей обеих крупнейших политических партий США и всех неравнодушных американцев в защиту Украины - это большой исторический вклад в создание настоящей Объединенной Европы и справедливого мирового порядка.

Призываем весь американский политикум различать позицию новой Украины, которая выступает за единство Запада и действует на объединение мировой демократии, и теми силами, которые стремятся превратить политические процессы в нашей стране в токсичный повод для раздора среди наших партнеров.

Выступаем против нечестной игры на политических противоречиях в Америке. Не выбираем ни одной из сторон, а поддерживаем каждую из них так же, как они вместе помогают нашей независимости.

Отделяем позицию нашего народа от действий политиков, инспирированных Москвой.

Осуждаем враждебные провокации, цель которых отдалить наши народы.

Мы верим в стратегическое партнерство Украины и Соединенных Штатов.

Не станем допускать взаимное недоверие и сомнения.

Будем действовать вместе во время больших испытаний.

Подписано 22-23 мая 2020 года

Арсений Яценюк, председатель Киевского форума по безопасности, Премьер-министр Украины (2014-2016).

Александр Турчинов, и.о. Президента Украины, Председатель Верховной Рады Украины (2014), секретарь Совета национальной безопасности и обороны (2014-2019).

Оксана Забужко, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Иосиф Зисельс, участник инициативной группы "Первого декабря", член Стратегического совета Движения сопротивления капитуляции.

Мирослав Маринович, проректор Украинского католического университета, узник совести (1977-1987), участник инициативной группы "Первое декабря".

Евгений Захаров, директор Харьковской правозащитной группы, председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, участник инициативной группы "Первое декабря".

Леонид Финберг, директор Центра исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства Национального университета "Киево-Могилянская академия", главный редактор издательства "Дух и Литера".

Игорь Козловский, узник российских оккупантов на Донбассе, президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений, участник инициативной группы "Первого декабря".

Лилия Гриневич, Министр образования Украины (2016-2019).

Владимир Василенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол, судья Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии (2001-2005), представитель Украины в Совете ООН по правам человека (2006-2010).

Владимир Огрызко, Чрезвычайный и Полномочный Посол, Министр иностранных дел Украины (2007-2009).

Данил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины (2014), член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину".

Иванна Климпуш-Цинцадзе, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, фракция "Европейская Солидарность", Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции (2016-2019).

Юрий Щербак, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Израиле (1992-1994), США (1994-1998) и Канаде (2000-2003).

Александр Моцик, Первый заместитель Министра иностранных дел Украины (2004-2005), Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2010-2015).

Валерий Чалый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединенных Штатах (2015-2019), председатель правления Украинского Кризисного Медиа Центра.

Анна Гопко, общественный деятель, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам (2014-2019).

Роман Бессмертный, Чрезвычайный и Полномочный Посол, Вице-премьер-министр Украины (2005).

Наталья Попович, соучредитель Украинского Кризисного Медиа Центра, основательница группы "One Philosophy".

Иван Васюник, председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда развития Мемориала жертв Голодомора, Вице-премьер-министр Украины (2007-2010).

Соломия Бобровская, народный депутат Украины IX созыва, фракция партии "Голос".

Остап Семерак, министр экологии и природных ресурсов Украины (2016-2019), министр Кабинета Министров Украины (2014), народный депутат Украины VI и VIII созывов.

Ирина Геращенко, народный депутат Украины IX созыва, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность", первая вице-спикер Верховной Рады Украины (2016-2019).

Сергей Квит, Министр образования Украины (2014-2016), профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Светлана Войцеховская, народный депутат Украины VIII созыва, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину".

Максим Бурбак, Министр инфраструктуры Украины (2014), народный депутат Украины VII-VIII созывов, руководитель фракции "Народного Фронта".

Ирина Фриз, народный депутат Украины VIII-IX созывов, фракция "Европейская Солидарность", Министр по делам ветеранов (2018-2019).

Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины IX созыва.

Мария Ионова, народный депутат Украины VIII-IX созывов, фракция "Европейская Солидарность".

Николай Рябчук, почетный президент Украинского ПЕН-клуба.

Мирослава Барчук, журналистка, член Украинского ПЕН-клуба.

Виталий Портников, журналист, публицист.

Владимир Ермоленко, философ, главный редактор инициативы "UkraineWorld", директор по аналитике объединения "Интерньюс-Украина".

Вахтанг Кебуладзе, философ, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Тарас Лютый, философ, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Михаил Басараб, общественный деятель, сокоординатор Движения сопротивления капитуляции.

Виктория Пташник, народный депутат Украины VIII созыва.

Виктор Еленский, народный депутат Украины VIII созыва.

Борис Потапенко, Председатель Международного совета в поддержку Украины.

Сергей Высоцкий, журналист, народный депутат Украины VIII созыва.

Андрей Левус, общественный деятель, сокоординатор Движения сопротивления капитуляции, народный депутат Украины VIII созыва.

Александр Сочка, народный депутат Украины VI, VII и VIII созывов.

Михаил Хмиль, народный депутат Украины VII-VIII созыва.

Мирослав Гай, общественный деятель, руководитель Благотворительного фонда "Мир и Ко".

Евгений Быстрицкий, философ.

Екатерина Смаглий, руководитель отдела международного сотрудничества Дипломатической академии при МИД Украины.

Николай Горбаль, поэт, бывший политический заключенный.

Владимир Дубровский, экономист.

Борис Захаров, директор Благотворительного фонда "Человек и право".

Геннадий Курочка, член Правления Украинской Кризисного Медиа Центра.

Алексей Панич, философ, член Украинского ПЕН-клуба.

Валерий Пекар, преподаватель бизнес-школы Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Константин Сигов, философ, общественный деятель, руководитель Центра европейских гуманитарных исследований Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Геннадий Боряк, заместитель директора Института истории Украины Национальной академии наук Украины.

Александр Скипальский, почетный председатель ветеранов разведки, генерал-лейтенант.

Анатолий Подольский, директор Украинского центра изучения истории Холокоста.