На столичном Майдане началась акция # СтопРеванш. ПРЯМОЙ ЭФИР

24 мая, 2020, 14:02

В воскресенье, 24 мая 2020 года, в 14:00 на киевском Майдане Независимости собрались участники протестной акции по случаю первой годовщины президентства Владимира Зеленского

Об этом передает Еспресо.TV .

Установлена сцена, люди держат флаги.

Сегодняшняя акция имеет беспартийный характер.

Точно такие же митинги пройдут и в более 30 других городах.

Организатором выступает Движение сопротивления капитуляции.

В прессрелизе-приглашении отмечалось:

"За считанные месяцы Украина под руководством Зеленского перечеркнула большинство достижений Майдана. Под лозунгами стремление к миру команда Зеленского склоняет Украину к капитуляции в войне с Россией, под лозунгами продолжения проевропейских реформ происходит их свертывания и возвращение старых коррупционных схем Януковича. Украинцам хакнули мозги на выборах , и кампания по промывке мозгов продолжается непрерывно все это время.



Что удалось президенту сделать в течение года? Ему удалось вернуть украинцев из-за границы, но не благодаря успехам Украины, а благодаря коронавирусу. Ему удалось заменить все руководство страны, но не на лучших, а на худших. Ему удалось сделать из украинской политики непрерывное и скандальное шоу, которое стало ширмой усиление олигархического влияния".