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Espreso.tvОбществоНа День морской пехоты в Одессе под окнами 99-летнего ветерана-морпеха играл военный оркестр

На День морской пехоты в Одессе под окнами 99-летнего ветерана-морпеха играл военный оркестр

В субботу, 23 мая 2020 года, оркестр Военной академии Одессы играл под окнами 99-летнего ветерана-морпехи. Такой подарок организовали в честь Дня морской пехоты

Об этом со ссылкой на одесский портал Украинская Служба Информации сообщает Еспресо.TV .

Выступление состоялось под окнами дома 99-летнего полковника в отставке Ивана Кулибаби. Он вышел на балкон в парадном мундире. Ветеран поздравили под живую музыку.

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По словам морпехов, о своих они не забывают ни на поле боя, ни тогда, когда кто-то уходит в отставку.

Кулибаба был участником Керчинский-Феодосийской десантной операции во время Второй мировой.

  • Напомним, как считает министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин, современная Россия не имеет права отмечать День победы над нацизмом.

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