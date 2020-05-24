Мусульмане Украины празднуют Ураза-Байрам или Ид аль-Фильт

24 мая, 2020, 12:54

Праздник разговения или Ураза-Байрам - одно из главных событий в исламском мире, которое начинают праздновать после захода в последний день поста Рамадан

Ураза-Байрам наступил 23 мая и продлится до вечера 24 мая 2020 года. В этот день мусульмане могут позволить себе все, что было запрещено в светлое время суток в течение священного месяца, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозно-информационную службу Украины .

В мечетях проходит праздничный утренний намаз. На молитву верующие собираются заранее, одев лучший наряд. При встрече мусульмане обмениваются приветствиями "Ид Мубарак", что означает пожелание благословенного праздника. В этом году этот праздник отмечается с соблюдением правил карантина.

В этот день принято выплачивать закят - уль - фитр. Закят предусмотрен для бедняков, чтобы они могли радоваться наступлению праздника.

Закят-уль-фитр считается обязательным, но выплачивать его в первую очередь необходимо своим родственникам, если они требующие. То есть, если закят будет выплачен чужому человеку, когда родные нуждаются в этом, он не будет засчитан. Запрещается выплачивать закят родителям, детям или жене.

Выплатить закят необходимо до наступления праздничной молитвы, можно это сделать в ночь на Ураза-Байрам.

В праздник Ураза-Байрам необходимо посетить близких родственников, больных и умерших.

Собрать за столом близких и родных считается очень важным моментом на праздник Ураза-байрам.

"Праздник Ураза-байрам длится три дня. Это хороший повод. Чтобы делать подарки друг другу, особенно стараются угодить маленьким членам семейства, поскольку в Исламе принято считать, что дети и их радость приближает верующего к Всевышнему", - отмечается в сообщении.

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