Конвейер добра: 25 тыс. продуктовых наборов для людей с уязвимых групп собрали активисты в открытом офисе "Европейской солидарности"

24 мая, 2020, 13:13

Рекордное количество продуктовых наборов - 6,5 тыс. - за сутки собрали активисты в Открытом офисе партии "Европейская солидарность". В общем усилиями Фонда Порошенко, неравнодушных волонтеров, благотворителей собраны 25 тыс. продуктовых наборов

Об этом со ссылкой на партийную пресс-службу передает Еспресо.TV .

Нынешняя акция - особая, ведь этот мегаконвеер - финальный. А кроме того, он совпадает с годовщиной ОО "Дело общин", которая за короткое время объединила единомышленников в разных городах Украины. Поэтому коробки здесь пакуют киевляне, львовяне, днепряне, полтавчане, франковцы, херсонцы и представители других регионов. Активисты в перерыве между упаковкой рассказывают о том, что за год ячейки, которые открываются по стране, начали много проектов местного уровня.

"Эти два месяца как для всего мира, так и для Украины стали испытанием. И пока власть думала, как обеспечить в стране карантин, а теперь - как из него выйти," Дело общин "," Европейская солидарность" и Фонд Порошенко вместе не мечтали , а действовали. И я благодарна каждому активисту, каждому волонтеру, который присоединился. Сегодня мы собираем завершающую партию. Всего 25 тыс. семей получили помощь от "Европейской солидарности". Вместе мы - сила. И обязательно мы победим, потому что мы сила и мы поддерживаем друг друга ", - говорит Марина Порошенко.

"Приветствие с нашего последнего конвейера, который сегодня закроет все заявки, поступившие на наш сайт, посвященный противодействию коронавирусу. Вы видите этих невероятных людей, этих" муравьев ", которые здесь есть. Там отправка, здесь стоят ящики, здесь их упаковывают, здесь складывают в коробки. И сегодня у нас особенный день, потому что к нам присоединились люди со всей Украины, прежде всего благотворители и члены "Дела общин", которые работали в своих регионах. Это среда "мега своих" людей, которые творили, оберегали Украинское государство и от того еще не устали, а получили вдохновение и удовольствие ", - делится эмоциями народный депутат София Федина.

На коробках с продуктовыми наборами участники акции оставляют теплые пожелания для людей, которые получат эту помощь - здоровья, благополучия, мира и добра.

"Я хочу подчеркнуть, что те волонтеры, которые сегодня здесь - абсолютное большинство в 2014-м году так же не остались равнодушными. Так же объединились и стали на защиту Украины. Сегодня все эти усилия направлены на помощь нуждающимся. Очень важно, что украинцы откликнулись на эту помощь. Я сегодня хочу поблагодарить каждого, кто приобщился к этой акции. Более половины средств - это не средства семьи Порошенко или Фонда Порошенко. Это ваши средства. То, что деньгами проголосовали за эту программу, означает, что этой команде доверяют ", - отмечает лидер" Европейской солидарности ", пятый арезидент Петр Порошенко .

"Уже стало доброй традицией, когда и в пятницу, и в субботу мы приезжаем сюда. Это как большая семья украинцев, которая спасает страну. Если эта трагедия продолжится дальше, если экономические последствия коронавируса вместе с медицинскими будут заставлять страдать - вся эта команда волонтеров не будет равнодушной. И мы это наше дело - дело общин - продолжим. И не оставим людей в беде ", - отметил Петр Порошенко .

С начала эпидемии коронавируса Фонд Порошенко и компания Рошен также закупили для украинских медиков 130 тыс. защитных костюмов, 10 тыс. очков, а также десятки тысяч масок, перчаток, комплекты реанимационного оборудования, 10 портативных рентген-аппаратов. Средствами Фонда Порошенко отремонтированы 37 аппаратов ИВЛ. Компания "Рошен" также закупила 25 000 продуктовых наборов для пожилых людей. В ближайшее время в Украине поступят несколько десятков тысяч высококачественных тестов на антитела к коронавируса производства швейцарской компании "Ла Рош".

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