Команда Милевского драматично проиграла в кубковом финале

24 мая, 2020, 22:46

В финале Кубка Беларуси "Динамо" из Бреста, за которое выступает три украинских футболиста, проиграло на последней минуте овертайма БАТЭ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Минске команды не смогли определить сильнейшего в основное время и продолжили спорить овертайме. За считанные секунды до серии пенальти защитник БАТЭ Захар Волков забил единственный гол в матче и принес своей команде победу 1:0.

Украинский полузащитник Александр Нойок провел на поле весь матч. Форвард Артем Милевский на 106-й минуте был заменен из-за травмы. Еще один украинский игрок - Евгений Хачериди - просидел всю встречу в запасе.

Кубок Беларуси

финал

24 мая

БАТЭ - "Динамо" (Брест) 1:0 (0:0, 1:0 доп. время)

Гол Волков, 120

Напомним, 20 мая гол Милевского не спас "Динамо" от поражения в центральном матче чемпионата Беларуси против БАТЭ.

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