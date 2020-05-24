Команда Милевского драматично проиграла в кубковом финале
24 мая, 2020, 22:46
В финале Кубка Беларуси "Динамо" из Бреста, за которое выступает три украинских футболиста, проиграло на последней минуте овертайма БАТЭ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Минске команды не смогли определить сильнейшего в основное время и продолжили спорить овертайме. За считанные секунды до серии пенальти защитник БАТЭ Захар Волков забил единственный гол в матче и принес своей команде победу 1:0.
Украинский полузащитник Александр Нойок провел на поле весь матч. Форвард Артем Милевский на 106-й минуте был заменен из-за травмы. Еще один украинский игрок - Евгений Хачериди - просидел всю встречу в запасе.
Кубок Беларуси
финал
24 мая
БАТЭ - "Динамо" (Брест) 1:0 (0:0, 1:0 доп. время)
Гол Волков, 120
- Напомним, 20 мая гол Милевского не спас "Динамо" от поражения в центральном матче чемпионата Беларуси против БАТЭ.
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