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Espreso.tvМирЭто не просто список имен, это были мы: New York Times вышла с некрологами жертв COVID-19 на первой полосе

Это не просто список имен, это были мы: New York Times вышла с некрологами жертв COVID-19 на первой полосе


фото: REUTERS
Газета New York Times 24 мая вышла с именами жертв коронавируса и отрывками их некрологов на первой полосе

Об этом сообщает "Голос Америки" .

Газета опубликовала на первой полосе отрывки из некрологов около тысячи жертв коронавирусной инфекции. Так издание решило почтить память умерших.

"Число смертей в США приближается к 100 тыс., неоценимая потеря", - говорится в заголовке.

Кроме выходных данных, заголовка, имен умерших и отрывков из некрологов на первой полосе ничего нет. В газете пояснили, что не стали просто публиковать список жертв COVID-19, а решили добавить к именам отрывки из некрологов, которые редакторы New York Times нашли в региональных газетах по всей стране. Таким образом газета хотела показать уникальность каждого человека и разнообразие Америки: "Это не просто список имен. Это были мы".

По состоянию на утро 24 мая в США зафиксировано более 96 тыс. смертей от коронавирусной инфекции, гораздо больше, чем в любой другой стране мира.

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