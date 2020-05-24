Чехия снова выдает рабочие визы украинцам
Об этом со ссылкой на Радио Прага сообщает Еспресо.TV .
Генеральное консульство во Львове начало принимать визовые анкеты и документы 22 мая, а в Киеве посольство Чехии откроет консульский отдел в понедельник, 25 числа.
"После повторных переговоров с украинской властью нам удалось достичь договоренности и частично восстановить визовый процесс. Чешская экономика нуждается в украинских работниках. Мы стремимся упростить ситуацию в чешской здравоохранении и сельском хозяйстве, которым не хватает сезонных работников из-за рубежа", - отметил глава МИД страны Томаш Петршичек.
Кроме того, подать заявление на продление вида на жительство на территории Чехии смогут украинские высококвалифицированные кадры в сфере здравоохранения, в сфере социальных услуг, а также научные сотрудники, студенты и их родственники, которые сейчас находятся в Чешской Республике.
- Напомним, с 26 мая Чехия ослабит режим контроля на границах , отныне он будет выборочный характер.
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