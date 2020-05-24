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Espreso.tvОбществоЧехия снова выдает рабочие визы украинцам

Чехия снова выдает рабочие визы украинцам


фото: civitatis.com
Чешские дипломатические представительства в Украине возобновили работу консульских отделов, направленную на выдачу рабочих виз гражданам этой страны

Об этом со ссылкой на Радио Прага сообщает Еспресо.TV .

Генеральное консульство во Львове начало принимать визовые анкеты и документы 22 мая, а в Киеве посольство Чехии откроет консульский отдел в понедельник, 25 числа.

"После повторных переговоров с украинской властью нам удалось достичь договоренности и частично восстановить визовый процесс. Чешская экономика нуждается в украинских работниках. Мы стремимся упростить ситуацию в чешской здравоохранении и сельском хозяйстве, которым не хватает сезонных работников из-за рубежа", - отметил глава МИД страны Томаш Петршичек.

Кроме того, подать заявление на продление вида на жительство на территории Чехии смогут украинские высококвалифицированные кадры в сфере здравоохранения, в сфере социальных услуг, а также научные сотрудники, студенты и их родственники, которые сейчас находятся в Чешской Республике.

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