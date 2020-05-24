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Espreso.tvМирЧехия не будет пускать заробитчан без справки о тесте на COVID-19

Чехия не будет пускать заробитчан без справки о тесте на COVID-19


фото: REUTERS
Правительство Чехии требует от иностранцев для въезда в страну справку об отрицательном тесте на коронавирус

Об этом сообщает Радио Свобода.

Соответствующую норму содержит постановление правительства об окончании чрезвычайного положения в стране.

В частности, в отношении иностранцев, в том числе граждан Украины, документ предусматривает, что при пересечении границы, кроме действующей визы, нужно обязательно иметь с собой справку об отрицательном тесте на COVID-19 выданную не ранее чем за четыре дня до въезда в Чехию.

В справке должна быть указана информация о медицинском учреждении, которое провело тестирование, что в случае необходимости дает возможность проверить и уточнить указанные данные. Иностранцы с такой справкой освобождаются от карантина.

Требование иметь с собой справку об отрицательном тесте на COVID-19 касается в том числе иностранцев с правом постоянного или длительного проживания в Чехии. В случае, если иностранный гражданин с правом постоянного или длительного проживания добрался до Чехии самолетом без справки об отрицательном тесте на COVID-19, ему нужно будет пройти двухнедельный карантин. При этом дата прибытия в Чехию регистрируется, что позволяет соответствующим органам проверить выполнение этого требования.

Справку об отрицательном тесте на COVID-19 иностранец обеспечивает и оплачивает сам. На сайте министерства внутренних дел Чехии обнародован образец справки об отрицательном тесте на COVID-19 на чешском, английском, а также на украинском языке.

Запрет на въезд в Чехию без справки об отрицательном тесте на COVID-19 не касается иностранцев, которые пересекают территорию страны транзитом и могут это засвидетельствовать документально, например, подтверждением о проживании, обучении или работе в другой стране.

С учетом ситуации вокруг эпидемии COVID-19 правила пересечения границы в Чехию для иностранцев могут меняться.

  • Напомним, 24 мая чешские дипломатические представительства в Украине возобновили работу консульских отделов, направленную на выдачу рабочих виз гражданам этой страны.

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