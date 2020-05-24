24 мая на фронте: оккупанты 7 раз нарушили режим тишины

24 мая, 2020, 18:01

24 мая на Донбассе российские оккупационные войска совершили семь обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

При этом они применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения 122-мм артиллерийские системы, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские защитники дали захватчикам жесткий ответ. Почувствовав на себе действие наших дежурных огневых средств, оккупанты отказались от дальнейшей активности.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из 122-мм артиллерийских систем обстреливал окраины Каменки.

Рядом с Авдеевкой враг выпустил 20 мин 82-го калибра, а также применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

По окрестностям Красногоровки оккупанты вели огонь из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Старогнатовки дважды обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинских военнослужащих, выполняющих задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Орехово вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли, используя 120-мм минометы - 12 мин, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам. Благодаря решительности и точности военнослужащих из состава Объединенных сил захватчики прекратили свою активность. Потери противника уточняются.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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