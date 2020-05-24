23 мая на фронте: в ответ на 11 обстрелов уничтожено 4 россиян, 7 ранены, имеет ранения и украинский воин
Об этом говорится в сводке о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра, 24 мая, передает Еспресо.TV .
"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность ", - отмечают украинские военные.
Нарушение режима "Тишина" со стороны россиян имело место вблизи следующих населенных пунктов:
Каменка - утром с использованием ручных противотанковых гранатометов, а после обеда и с наступлением темноты - с артиллерийских систем калибра 122 мм (32 артиллерийских снаряда),
Авдеевка, Гнутово - 120 мм минометы,
Старогнатовка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия,
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Верхнеторецкое - из снайперского оружия,
Майорск - российские оккупационные войска выпустили 20 мин 82-го и 120-го калибров,
Сизыое, Крымское - вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по украинским позициям из 82 мм минометов.
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Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
"Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою деятельность. По данным разведки, 23 мая наши воины уничтожили четырех российских оккупантов и не менее семи ранили", - отмечает командование ООС.
С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
- Напомним, россияне дистанционно минируют Донбасс запрещенными минами ПОМ-2 .
- В апреле 2020 году на Донбассе погибли 4 защитников Украины , с начала года - 31.
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