Зеленский пообещал "приключения" Порошенко, ГБР отрабатывает - адвокаты Новиков и Головань

23 мая, 2020, 14:37

Так прокомментировали адвокаты Петра Порошенко так называемую "историю с картинами", передает Еспресо.TV.

"Все уже отметили, что "история с картинами" происходит на фоне пресс-конференции Зеленского, который обещал "приключения". Очевидно, это и есть те обещанные "приключения". Уже отошла на второй план история со знаменитыми "пленками Байдена", которая подавалась как сенсация. Теперь уже новая сенсация - история о картинах", - говорит адвокат Илья Новиков.

"Очень показательно, что так быстро реагирует ГБР на обещания президента Зеленского устроить приключения Петру Порошенко. Очень показательно также то, что уже потеряли надежду в ГБР найти что-то противоправное, что бы относилось к тому периоду, когда Петр Порошенко был президентом Украины. Поскольку пошли уже глубоко в историю. И изучают ситуацию с тех времен, когда президент Зеленский еще, я так думаю, работал на телеканале Интер. Следует посмотреть на то, как это осуществляется снова. Используются любимые для президента Зеленского так называемые "видосикы". Поскольку вместо того, чтобы направлять повестки - это уже для ГБР абсолютно характерно за все последние год-вместо того, чтобы вручать повестки соответствии с нормами УПК, демонстрируются разного рода ютуб креативные ролики, по мнению следователей ГБР должны заменить выполнения норм закона ", - говорит адвокат Игорь Головань .

Адвокаты также обратили внимание на то, что ГБР намеренно перенес юридический адрес одного из своих отделов в полуразрушенное сооружение в Печерском районе, чтобы работать "под зонтиком" одиозного Печерского суда.

"ГБР очень ценит свою принадлежность к территории Печерского суда. По причинам, которые не оглашаются официально, но они вполне очевидны. Им комфортно работать только с этим судом, а также внутри этого суда только с конкретными судьями. Судья Вовк, как и только что обязател открыть производство в отношении вице-президента и кандидата в президенты США Байдена - это как раз один из тех судей. Он не мог бы контролировать работу ГБР, если бы они открыто признавали, что они находятся на улице Петлюры в Шевченковском районе. Это была бы подсудность другого суда", - объясняет Новиков.

Адвокаты напомнили, что на днях исполнился год первом уголовном производству, которое было открыто против Порошенко. И за это время никаких доказательств в одном деле не предъявлено.

"Эта комедия отыгрывается ГБР, пророссийскими силами-заказчиками и Офисом президента. И теперь, как мы видим по результатам пресс конференции, лично президентом Зеленским, эта комедия отыгрывается уже год. И мы видим, что ничего, никаких фактов каких-либо правонарушений представлено не было, но никто не сомневается, и это откровенно утверждается, и лично президентом Зеленским, что все эти производства фабрикуются против пятого президента Украины Петра Порошенко. В таких обстоятельствах говорить о вызовах и допросах для президента Порошенко в качестве свидетеля - это абсолютно противоречит конституционному принципу верховенства права . Если есть что предъявить - предъявляйте. Но осуществлять лишь доставить удовольствие заказчику - все эти противоправные вызовы неизвестно куда, мы не будем потакать этим противоправным требованиям ", - отметил Головань.



"Положительным моментом этого года и всех этих событий является то, что все меньше людей всерьез воспринимают каждую новую такую историю. При этом понятно, что это не последняя такая история. Президент Зеленский обещал. Некоторым его обещаниям нельзя верить. А вот этим обещаниям верить можно - если он обещал происшествия, в этой части я верю ", - иронизирует Илья Новиков.