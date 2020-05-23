Во Франции у водителей с телефоном в руках теперь смогут забирать права

23 мая, 2020, 10:30

Во Франции с 22 мая 2020 года ужесточено наказание за вождение авто с мобильным телефоном в руках. Водитель, остановленный за использование телефона за рулем, может быть немедленно лишен прав при осуществлении других нарушений ПДД

Об этом, а также об усилении мер борьбы с вождением в состоянии опьянения, сообщил Комитет по вопросам дорожной безопасности при правительстве Франции, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI .

До сих пор за мобильный телефон в руках водителей у Франции наказывали штрафом 135 евро и начислением трех штрафных баллов (при 12-ти максимально возможных). Отныне у водителя, остановленного за незаконное использование телефона, полицейские могут дополнительно прямо на месте изъять права на трое суток с последующим лишением прав на полгода и даже год.

Немедленное и суровое наказание ждет всех, кто "с телефоном в руках" одновременно нарушит другие правила дорожного движения. Речь идет превышении скорости, пересечение сплошной линии, невключение поворотника, неправильный обгон, непропуске пешехода и многое другое. Длинный список этих "сопутствующих" нарушений утвержден правительственным указом от 18 мая. В эту пятницу указ вступил в силу, напомнил в специальном заявлении Межминистерский комитет по вопросам дорожной безопасности французского правительства.

Комитет напомнил, что использование мобильного телефона за рулем становится причиной каждого десятого ДТП во Франции с травматическим исходом.

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