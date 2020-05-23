В полиции сообщили подробности смерти нардепа Давыденко

23 мая, 2020, 21:21

В полиции Киева заявили, что устанавливают все обстоятельства гибели народного депутата Валерия Давиденко, которого нашли в столице с огнестрельным ранением в голову

Об этом сообщает полиция Киева.

Правоохранители отметили, что 47-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением головы обнаружила уборщица в одном из офисов на ул. Большой Васильковской.

В 18:37 женщина сообщила об этом в столичной полиции по спецлинии 102. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции, криминалисты и представители других профильных служб под руководством главы столичных правоохранителей генерала полиции Андрея Крищенко.

Полицейские проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователями столичной полиции начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 23 мая в Киеве с огнестрельным ранением в голову нашли мертвым народного депутата Валерия Давиденко .

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