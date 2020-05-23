 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКриминалВ полиции сообщили подробности смерти нардепа Давыденко

В полиции сообщили подробности смерти нардепа Давыденко


фото: Укрінформ
В полиции Киева заявили, что устанавливают все обстоятельства гибели народного депутата Валерия Давиденко, которого нашли в столице с огнестрельным ранением в голову

Об этом сообщает полиция Киева.

Правоохранители отметили, что 47-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением головы обнаружила уборщица в одном из офисов на ул. Большой Васильковской.

В 18:37 женщина сообщила об этом в столичной полиции по спецлинии 102. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции, криминалисты и представители других профильных служб под руководством главы столичных правоохранителей генерала полиции Андрея Крищенко.

Полицейские проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователями столичной полиции начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 мая, 2020 суббота

больше новостей

23 мая, 2020 суббота

22 мая, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать