В полиции сообщили подробности смерти нардепа Давыденко
Об этом сообщает полиция Киева.
Правоохранители отметили, что 47-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением головы обнаружила уборщица в одном из офисов на ул. Большой Васильковской.
В 18:37 женщина сообщила об этом в столичной полиции по спецлинии 102. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции, криминалисты и представители других профильных служб под руководством главы столичных правоохранителей генерала полиции Андрея Крищенко.
Полицейские проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователями столичной полиции начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
- Напомним, 23 мая в Киеве с огнестрельным ранением в голову нашли мертвым народного депутата Валерия Давиденко .
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