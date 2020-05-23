 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКриминалВ МВД обнародовали предварительную версию гибели нардепа Давыденко

В МВД обнародовали предварительную версию гибели нардепа Давыденко


фото: Укрінформ
Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что по предварительной версии народный депутат Валерий Давиденко совершил самоубийство

Об этом Шкиряк написал в facebook.

"Предварительная версия - самоубийство. На месте происшествия работает оперативная группа полиции Киева. Также там лично находятся глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко и руководитель ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко", - написал Шкиряк.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что тело Давыденко было найдено в субботу в его офисе в Киеве.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 мая, 2020 суббота

больше новостей

23 мая, 2020 суббота

22 мая, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать