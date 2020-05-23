В МВД обнародовали предварительную версию гибели нардепа Давыденко

23 мая, 2020, 21:45

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что по предварительной версии народный депутат Валерий Давиденко совершил самоубийство

Об этом Шкиряк написал в facebook.

"Предварительная версия - самоубийство. На месте происшествия работает оперативная группа полиции Киева. Также там лично находятся глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко и руководитель ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко", - написал Шкиряк.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что тело Давыденко было найдено в субботу в его офисе в Киеве.

Напомним, 23 мая в Киеве с огнестрельным ранением в голову нашли мертвым народного депутата Валерия Давиденко .

23 мая в полиции Киева заявили, что устанавливают все обстоятельства гибели народного депутата Валерия Давиденко, которого нашли в столице с огнестрельным ранением в голову.

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