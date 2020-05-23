В Москве взяли штурмом отделение банка с заложниками

23 мая, 2020, 16:33

В Москве полиция взяла штурмом отделение "Альфа-Банка", в котором неизвестный захватил заложников

Об этом сообщают российские СМИ.

Спецназовцы штурмовали здание "Альфа банка" и задержали злоумышленника, который угрожал взорвать банк. По предварительным данным, у него был муляж взрывного устройства.

Информацию подтвердил начальник прессслужбы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

Задержанный находится в неадекватном состоянии, его направили на экспертизу. В результате штурма никто не пострадал.

Вот так выглядел штурм отделения Альфа-Банка на Земляном Валу. Захватчик задержан. У мужчины при себе был только муляж. Сейчас в здании работают взрывотехники https://t.co/YXjUGEmnnE pic.twitter.com/WbVUylbq2O - МБХ Медиа (@MBKhMedia) May 23, 2020

Напомним, 23 мая в столице России мужчина захватил заложников в отделении "Альфа-Банка" .

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