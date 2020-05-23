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Espreso.tvМирВ Москве взяли штурмом отделение банка с заложниками

В Москве взяли штурмом отделение банка с заложниками


фото: REUTERS
В Москве полиция взяла штурмом отделение "Альфа-Банка", в котором неизвестный захватил заложников

Об этом сообщают российские СМИ.

Спецназовцы штурмовали здание "Альфа банка" и задержали злоумышленника, который угрожал взорвать банк. По предварительным данным, у него был муляж взрывного устройства.

Информацию подтвердил начальник прессслужбы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

Задержанный находится в неадекватном состоянии, его направили на экспертизу. В результате штурма никто не пострадал.

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