В Москве мужчина захватил заложников в отделении банка

23 мая, 2020, 15:28

В столице России мужчина захватил заложников в отделении "Альфа-Банка"

Об этом сообщает Mash в twitter.

Сотрудница отделения "Альфа-Банка" в Москве сообщила правоохранителям о захвате заложников. На место происшествия отправились экстренные службы для проверки информации. Здание окружено. Полиция начала переговоры со злоумышленником. Он угрожал взорвать банк, но требований никаких не выдвинул. Отмечается, что в здании находится два человека: захватчик и один заложник. Остальных удалось вывести.

По предварительным данным, инцидент произошел в отделении банка на Земляном валу. Один из посетителей начал угрожать взрывом и требовать заблокировать двери в отделении.

По словам очевидцев, банк захватил 27-летний мужчина, курьер Delivery Club.

"Альфа-банк" на Земляном валу в Москве захватили неизвестный. Здание оцеплено, внутри находятся несколько сотрудников и посетителей. Их преступник взял в заложники.



Кроме того, оцеплен 4-й Сыромятнический переулок, на месте работают спецслужбы. pic.twitter.com/sT8viUAlFu - Mash (@mash_breaking) May 23, 2020

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