В Москве мужчина захватил заложников в отделении банка
Об этом сообщает Mash в twitter.
Сотрудница отделения "Альфа-Банка" в Москве сообщила правоохранителям о захвате заложников. На место происшествия отправились экстренные службы для проверки информации. Здание окружено. Полиция начала переговоры со злоумышленником. Он угрожал взорвать банк, но требований никаких не выдвинул. Отмечается, что в здании находится два человека: захватчик и один заложник. Остальных удалось вывести.
По предварительным данным, инцидент произошел в отделении банка на Земляном валу. Один из посетителей начал угрожать взрывом и требовать заблокировать двери в отделении.
По словам очевидцев, банк захватил 27-летний мужчина, курьер Delivery Club.
"Альфа-банк" на Земляном валу в Москве захватили неизвестный. Здание оцеплено, внутри находятся несколько сотрудников и посетителей. Их преступник взял в заложники.- Mash (@mash_breaking) May 23, 2020
Кроме того, оцеплен 4-й Сыромятнический переулок, на месте работают спецслужбы. pic.twitter.com/sT8viUAlFu
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