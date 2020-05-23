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Espreso.tvМирВ Москве мужчина захватил заложников в отделении банка

В Москве мужчина захватил заложников в отделении банка


фото: twitter
В столице России мужчина захватил заложников в отделении "Альфа-Банка"

Об этом сообщает Mash в twitter.

Сотрудница отделения "Альфа-Банка" в Москве сообщила правоохранителям о захвате заложников. На место происшествия отправились экстренные службы для проверки информации. Здание окружено. Полиция начала переговоры со злоумышленником. Он угрожал взорвать банк, но требований никаких не выдвинул. Отмечается, что в здании находится два человека: захватчик и один заложник. Остальных удалось вывести.

По предварительным данным, инцидент произошел в отделении банка на Земляном валу. Один из посетителей начал угрожать взрывом и требовать заблокировать двери в отделении.

По словам очевидцев, банк захватил 27-летний мужчина, курьер Delivery Club.

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