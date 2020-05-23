В Китае за сутки не зафиксировано ни одного случая COVID-19

23 мая, 2020, 19:47

В Китае за минувшие сутки не было зафиксировано ни одного нового случая заболевания коронавирусом

Об этом со ссылкой на TRT WORLD сообщает Укринформ .

В течение суток на материковой части Китая впервые не зафиксировано ни одного нового случая коронавирусной болезни и ни одного летального случая.

"Китай сообщил об отсутствии новых подтвержденных случаев коронавируса, а также летальных случаев и только о двух подозреваемых случаях заражения в течение последних 24 часов. Это свидетельствует о том, что страна почти преодолела эпидемию, начавшуюся в центральном промышленном городе Ухань", - говорится в сообщении .

Национальная комиссия по здравоохранению КНР заявила, что по состоянию на 22 мая в стране от COVID-19 лечатся 79 пациентов. Еще около 376 человек находятся в изоляции для дальнейшего тестирования на наличие болезни, но не имеют симптомов.

Всего в Китае было зарегистрировано всего 82 971 случай коронавирусной болезни, среди которых 4644 летальных случаев.

19 мая стало известно, что китайская лаборатория в Пекинском университете тестирует на животных лекарства, которые, по мнению ученых, способны остановить пандемию коронавируса даже без вакцины.

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