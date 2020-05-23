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Espreso.tvОбществоВ Киеве с огнестрельным ранением в голову нашли нардепа Давыденко

В Киеве с огнестрельным ранением в голову нашли нардепа Давыденко


фото: Укрінформ
В Киеве с огнестрельным ранением в голову нашли народного депутата Валерия Давиденко

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По предварительной информации, трагедия произошла в личной приемной народного депутата на улице Большая Васильковская, 4а.

Члена депутатской группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли с огнестрельным ранением в голову. С большой вероятностью это было самоубийство.

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