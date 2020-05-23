В Киеве с огнестрельным ранением в голову нашли нардепа Давыденко
23 мая, 2020, 19:19
В Киеве с огнестрельным ранением в голову нашли народного депутата Валерия Давиденко
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
По предварительной информации, трагедия произошла в личной приемной народного депутата на улице Большая Васильковская, 4а.
Члена депутатской группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли с огнестрельным ранением в голову. С большой вероятностью это было самоубийство.
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