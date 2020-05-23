В дорожной аварии вблизи Жашкова погибло 4 человека, среди них ребенок, еще 6 получили травмы

23 мая, 2020, 08:46

В результате дорожно-транспортного происшествия в Жашковском районе (Черкасская область) погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть получили травмы, из них трое детей

Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям передает Еспресо.TV .

"22 мая в ГСЧС поступила информация, что в Жашковском районе на 154 км автомобильной дороги М 05 Киев - Одесса в результате столкновения трех автомобилей погибли 4 человека, из них 1 ребенок (2014 года рождения) и 6 травмированы, из них 3 детей (2014 и 2016 годов рождения), которые госпитализированы в больницу с различными степенями тяжести ", - говорится в сообщении.

Для деблокирования погибших от ГСЧС привлекалось четыре человека личного состава и одна единица техники.

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Как уточняет сектор коммуникации полиции Черкасской области, по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром пятницы, 22 мая, на трассе "Киев - Одесса" возле села Маша Жашковского района открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Водителю автомобиля Toyota Land Cruiser объявлено о пфдозру и задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Около 10:00 в Национальной полиции поступило сообщение о том, что на 154 км автодороги М 05 "Киев - Одесса", возле села Маша Жашковского района Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей: «ВАЗ 21114», Toyota Land Cruiser и Mercedes Vario. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажиры автомобиля "ВАЗ 21114", среди которых один малолетний ребенок, погибли на месте происшествия. Еще четверо пострадавших среди которых двое детей, госпитализированы в больницу.

Следственные действия по уголовному производству продолжаются, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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