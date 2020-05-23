В Аргентине произошел технический дефолт

23 мая, 2020, 12:55

Аргентина в ночь на субботу, 23 мая 2020 года, оказалась в состоянии технического дефолта по истечении срока выплаты около $ 500 млн в виде процентов по трем выпускам государственных облигаций

Это уже девятый дефолт в аргентинской истории, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW.

Министерство экономики 21 мая по 2 июня продлило срок действия предложения о реструктуризации внешнего долга страны на $ 66 млрд. Помимо прочего, предложение предусматривает списание около двух третей выплат и трехлетнюю отсрочку, тогда как кредиторы готовы только на однолетний мораторий.

Власти южноамериканской страны продолжают вести с кредиторами переговоры о реструктуризации, подчеркнул министр экономики Мартин Гусман.

По его словам, "все стороны за столом хотят решить" ситуацию. Гусман объяснил предложение тем, что во время пандемии COVID-19 республика не может направлять на купонные выплаты по гособлигациям 20 процентов доходов государственного бюджета.

Международный валютный фонд ранее назвал "неприемлемой" долговую нагрузку Аргентины.

Общий долг страны на конец 2019 года составил около $ 323 млрд.

Перед этим во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Южная Америка стала новым эпицентром пандемии COVID-19.

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