Уточнение от МЗ: Киев может переходить на второй этап выхода из карантина, метро готово

23 мая, 2020, 11:51

Уровень заболеваемости в Киеве сейчас составляет 11.7 на 100 тыс. населения при норме 12, поэтому Киев может переходить на второй этап смягчения карантина, сообщил уточненные данные министр здравоохранения Максим Степанов

Об этом он на своей странице в субботу, 23 мая 2020 года, уже после завершения брифинга, передает Еспресо.TV .

"Хорошая новость для киевлян. Недавно мне поступили новые данные по показателям готовности регионов к ослаблению карантина .... Киев может переходить на второй этап выхода из карантина", - заявил Степанов.

Также министр отметил, что решение об очередном послабление - дело городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Кроме того, Стенпанов сообщил, что в пятницу заместитель главы МЗ Виктор Ляшко встретился с сотрудниками Киевского метрополитена.

"Сотрудники ответственно отнеслись к организации безопасной перевозки во время эпидемии коронавируса. Они разработали дистанционные разметки, закупили термометры и защитные щитки для сотрудников, а также обеспечили станции информационными материалами и видеороликами о Covid-19", - отмечается в сообщении.