Уточнение от МЗ: Киев может переходить на второй этап выхода из карантина, метро готово
Об этом он на своей странице в субботу, 23 мая 2020 года, уже после завершения брифинга, передает Еспресо.TV .
"Хорошая новость для киевлян. Недавно мне поступили новые данные по показателям готовности регионов к ослаблению карантина .... Киев может переходить на второй этап выхода из карантина", - заявил Степанов.
Также министр отметил, что решение об очередном послабление - дело городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).
Кроме того, Стенпанов сообщил, что в пятницу заместитель главы МЗ Виктор Ляшко встретился с сотрудниками Киевского метрополитена.
"Сотрудники ответственно отнеслись к организации безопасной перевозки во время эпидемии коронавируса. Они разработали дистанционные разметки, закупили термометры и защитные щитки для сотрудников, а также обеспечили станции информационными материалами и видеороликами о Covid-19", - отмечается в сообщении.
- Ранее утром в субботу на брифинге Степанов заявил, что показатели заболеваемости Covid-19 не позволяют Киеву переходить ко второму этапу ослабления карантина, но ситуация может измениться в ближайшее время.
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