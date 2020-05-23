Смещение адмирала Воронченко является частью стратегии Зеленского "перестать стрелять", - СМИ
Военачальник сам подтвердил эту информацию журналистам одесской интернетгазеты Думская.net , передает Еспресо.TV .
"Да, был такой разговор. Что ж, пожалуй, пора передавать переходящее знамя", - сказал командующий ВМСУ.
Вместе с тем, по его словам, приказ о переводе пока еще не подписан. Сейчас Воронченко находится в отпуске.
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"Будущее увольнение - это часть общего курса военно-политического руководства страны на" перестать стрелять ". У Зеленского надеются, что боевой адмирал, прошедший все этапы войны с РФ, тихо уйдет в тень, отказавшись от должности", - отмечается в материале.
Как напоминает издание, при Воронченко ВМСУ превратились в реальную боевую силу, имеющую весь спектр современных вооружений. Украинская морская пехота держит оборону на ключевых участках фронта, корабли и катера патрулируют побережье, а морские авиаторы обеспечивают их работу и проводят постоянные тренировки на полигонах. Вскоре ВМСУ пополнится противокорабельными комплексами наземного базирования, что кардинальным образом изменит баланс сил на Черном море.
- Напомним, Воронченко возглавил Украинский военный флот при президентстве Петра Порошенко, в 2016 году.
- 25 апреля 2020 председатель Радикальной партии, бывший народный депутат Олег Ляшко заявил, что, по имеющимся у него данным генеральный прокурор Ирина Венедиктова якобы готовит подозрение Петру Порошенко, Александру Турчинову и адмиралу Игорю Воронченко за приказ украинским военным кораблям пройти через Керченский пролив.
- Дипломат Роман Бессмертный в эфире Еспресо.TV возможность подобного решения назвал "прядей Кремлю" , а зарубежные украинцы призвали Зеленского прекратить политическое преследование и среди других также не трогать Воронченко .
- 21 мая СМИ сообщили, что Хомчак заменит командующего Военно-морских сил Игоря Воронченко. Его хотят перевести в Минобороны, а на место Воронченко поставят его заместителя по боевой подготовке - контрадмирала Алексея Неижпапу . Новым заместителем командующего станет начальник 198-го учебного центра ВМС капитан 1 ранга Шаген Шайволодян. Как отмечалось, Хомчак подписал приказ о назначении Неижпапы командующим ВМС. Теперь его должен подписать президент Владимир Зеленский .
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