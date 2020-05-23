Смещение адмирала Воронченко является частью стратегии Зеленского "перестать стрелять", - СМИ

23 мая, 2020, 07:59

Действующий командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко разговаривал с министром обороны Андреем Тараном и главнокомандующим Вооруженных сил генерал-полковником Русланом Хомчаком, во время которой речь шла о его отставке. Ему настоятельно предложили перейти на новую должность - в Главную инспекцию МО

Военачальник сам подтвердил эту информацию журналистам одесской интернетгазеты Думская.net , передает Еспресо.TV .

"Да, был такой разговор. Что ж, пожалуй, пора передавать переходящее знамя", - сказал командующий ВМСУ.

Вместе с тем, по его словам, приказ о переводе пока еще не подписан. Сейчас Воронченко находится в отпуске.

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"Будущее увольнение - это часть общего курса военно-политического руководства страны на" перестать стрелять ". У Зеленского надеются, что боевой адмирал, прошедший все этапы войны с РФ, тихо уйдет в тень, отказавшись от должности", - отмечается в материале.

Как напоминает издание, при Воронченко ВМСУ превратились в реальную боевую силу, имеющую весь спектр современных вооружений. Украинская морская пехота держит оборону на ключевых участках фронта, корабли и катера патрулируют побережье, а морские авиаторы обеспечивают их работу и проводят постоянные тренировки на полигонах. Вскоре ВМСУ пополнится противокорабельными комплексами наземного базирования, что кардинальным образом изменит баланс сил на Черном море.

Напомним, Воронченко возглавил Украинский военный флот при президентстве Петра Порошенко, в 2016 году.

25 апреля 2020 председатель Радикальной партии, бывший народный депутат Олег Ляшко заявил, что, по имеющимся у него данным генеральный прокурор Ирина Венедиктова якобы готовит подозрение Петру Порошенко, Александру Турчинову и адмиралу Игорю Воронченко за приказ украинским военным кораблям пройти через Керченский пролив.

Дипломат Роман Бессмертный в эфире Еспресо.TV возможность подобного решения назвал "прядей Кремлю" , а зарубежные украинцы призвали Зеленского прекратить политическое преследование и среди других также не трогать Воронченко .

21 мая СМИ сообщили, что Хомчак заменит командующего Военно-морских сил Игоря Воронченко. Его хотят перевести в Минобороны, а на место Воронченко поставят его заместителя по боевой подготовке - контрадмирала Алексея Неижпапу . Новым заместителем командующего станет начальник 198-го учебного центра ВМС капитан 1 ранга Шаген Шайволодян. Как отмечалось, Хомчак подписал приказ о назначении Неижпапы командующим ВМС. Теперь его должен подписать президент Владимир Зеленский .

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