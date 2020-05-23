Рядом с телом погибшего нардепа Давыденко нашли пистолет

23 мая, 2020, 22:49

В офисе народного депутата Валерия Давиденко рядом с его телом нашли пистолет

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По предварительным данным, 23 мая 2020 года в 18:29 в одном из офисных помещений Киева уборщица обнаружила в туалете без признаков жизни народного депутата Украины Валерия Давиденко с огнестрельным ранением головы. Рядом с телом найден пистолет", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Осмотр места происшествия осуществляется с участием представителей прокуратуры города Киева и Офиса гнерального прокурора. Продолжаются первоочередные следственные действия для выяснения обстоятельств. Досудебное расследование осуществлять следователи Главного управления Нацполиции в г. Киеве при процессуальном руководстве прокуратуры города Киева.

Начато уголовное производство по факту смерти народного депутата Украины. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine