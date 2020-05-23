Путин подписал закон о дистанционном голосовании

23 мая, 2020, 18:05

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым разрешено голосовать на выборах дистанционно

Об этом сообщает DW .

Закон позволяет дистанционное голосование на выборах и референдумах всех уровней. Текст этого документа опубликован на официальном сайте правовой информации.

Возможность электронного голосования, а также голосование по почте предусматривают поправки к законопроекту о внесении изменений в статью 37 и 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Этот законопроект был принят Госдумой 13 мая. 20 мая он одобрил Совет Федерации.

Помимо прочего, закон позволяет использовать портал госуслуг для сбора подписей избирателей и откладывания выборов губернаторов в случае введения режима чрезвычайной ситуации.

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