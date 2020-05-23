Портников: Поклонская и Стрелков никогда бы не давали интервью Гордону, если бы на это не было санкции от структур, с которыми они сотрудничают

23 мая, 2020, 20:07

Виталий Портников заявил, что бывшая прокурорша оккупированного Крыма Наталья Поклонская и террорист Игорь Гиркин никогда бы не давали интервью Дмитрию Гордону, если бы на это не было санкции от определенных структур, с которыми они сотрудничают

Об этом Портников заявил в программе "Субботний политклуб" на Еспресо.TV .

По его словам, интервью Дмитрия Гордона с бывшей прокуроршей оккупированного Крыма Натальей Поклонской и террористом Игорем Гиркиним (Стрелков) это только начало переформатирования информационного поля Украины.

"Это только начало истории. Дмитрий Гордон говорит, что он следующим сделает интервью с Виктором Янкукович. Которого он считает жертвой. Не "Небесную сотню", а Януковича - жертвой тех событий, которые произошли на Майдане в 2014 году. А может и "Небесную сотню" и Януковича теперь можно будет считать жертвами. Этот же вопрос как подать эту информацию. Это обычное переформатирование информационного пространства Украины. И надо сказать, что Дмитрий Гордон не является игроком в этом переформатировании, а является инструментом в этом переформатировании. Он может даже этого не понимать, потому что не каждый человек может понимать какую-то свою роль в определенных событиях ", - сказал Портников.

Он добавил, что российские спецслужбы так и задумывались в 1918 году Лениным, Троцким и Дзержинским, чтобы использовать огромное количество людей, которые до конца не будут понимать свою роль в тех или иных процессах.

"Зеленский назвал Гордона нашим специальным агентом, хотя СБУ подчеркнула, что он брал интервью с Гиркиним по своей инициативе. Так, что можем это считать шуткой, а не констатацией факта. Мы должны понимать одну вещь, ни Поклонская, ни Стрелков никогда бы не давали интервью Гордону, если бы на это не было очевидных предложений от определенных структур, с которыми они сотрудничают с момента своего появления на политической сцене ", - убежден Портников.

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