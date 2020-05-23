На Киевщине подросток убил экс-бойца батальона "Айдар"

23 мая, 2020, 20:30

В Вышгороде подросток застрелил бывшего бойца батальона "Айдар"

Об этом сообщает полиция Киевской области.

В Вышгороде правоохранители задержали группу причастных к убийству 45-летнего местного жителя, среди них четверо несовершеннолетних.

"Сегодня, около 3:00 ночи произошло столкновение между группой молодых людей и двумя взрослыми мужчинами. Во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие. Выхватил ее и сделал прицельный выстрел в него. В это время один из компании стрелка сильно ударил другого мужчину, который потерял сознание. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении ", - говорится в сообщении.

Придя в себя, потерпевший вызвал полицию. Мужчина, получивший огнестрельное ранение, скончался на месте происшествия. Его тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

При проведении поисковых мероприятий были обнаружены и задержаны все участники инцидента.

"Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, и один 19-летний парень. Среди задержанных - 16-летний несовершеннолетний, основательно подозревается в умышленном убийстве 45-летнего жителя Вышгорода. Злоумышленник временно проживает на Сумщине", - сообщили правоохранители.

По факту начато два уголовных производства - по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным.

Как сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук, погибший - бывший боец батальона "Айдар" Игорь Корниенко.

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