На Донбассе снайпер ранил украинского военного

23 мая, 2020, 17:46

23 мая вблизи Верхнеторецкого снайпер ранил украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Сегодня российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил.

Вблизи населенного пункта Верхнеторецкое пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine