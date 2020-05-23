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Espreso.tvОперація об'єднаних силНа Донбассе снайпер ранил украинского военного

На Донбассе снайпер ранил украинского военного


фото: Укрінформ
23 мая вблизи Верхнеторецкого снайпер ранил украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Сегодня российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил.

Вблизи населенного пункта Верхнеторецкое пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются.

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