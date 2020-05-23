Курсанты-артиллеристы из России приезжают в ОРДЛО сдавать экзамены, - Резников

23 мая, 2020, 07:44

Российские курсанты военных училищ приезжают на оккупированную территорию Донбасса и в качестве экзамена стреляют по Украине

Об этом вечером в пятницу, 22 мая 2020 года, сообщил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .

Он рассказал, что есть информация о том, что выпускники курсанты военных артиллерийских учебных заведений России приезжают на Донбасс сдавать экзамены.

"Они стреляют по украинской территории, им ставят зачет, они возвращаются на выпуск, приносят там присягу", - отметил чиновник.

"То, что они приезжают в Украину и учатся воевать - это факт", - подчеркнул он.

Напомним, 22 мая на фронте с российской стороны было выявлено 12 обстрелов, 2 уничтоженных и раненый, с украинской - раненый.

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