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Espreso.tvКриминалКоллега по группе "Доверие" отверг версию о самоубийстве нардепа Давыденко

Коллега по группе "Доверие" отверг версию о самоубийстве нардепа Давыденко


фото: Укрінформ
Народный депутат Сергей Шахов заявил, что не верит в самоубийство коллеги по группе "Доверие" Валерия Давиденко

Об этом сообщает hromadske .

По словам Шахова, Давыденко убили, а версию с самоубийством он отвергает.

"Я убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство Я настаиваю на том, что его убили и надо делать расследование. Виделись с ним в парламенте, на заседании мы не общались с ним. Но я убежден, что если бы были какие-то проблемы, он бы посоветовался ", - сказал Шахов.

В 2019 году Давыденко выбрали в Верховную Раду девятого созыва как беспартийного самовыдвиженца по 208 округу (Черниговская область). С 6 декабря 2019 года он был членом депутатской группы "Доверие", до того - внефракционным. Был членом Комитета по вопросам экономического развития.

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