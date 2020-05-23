Главный эпидемиолог Буковины рассказал, чем опасен COVID-19

23 мая, 2020, 13:53

Заведующий эпидемического отдела Черновицкого областного лабораторного центра Юрий Падурару в 2010 году болел пандемическим гриппом, а сейчас переболел коронавирусом

Об этом говорится в публикации газеты Молодой буковинец, передает Еспресо.TV.

Тем, кто скептически относится к коронавирусу, Юрий Падурару объясняет, что эта болезнь очень серьезная, потому что он один из тех, кто четко знал статистику и во время эпидемии гриппа, и знает сейчас, во время пандемии COVID-19.

"Сейчас имеем уровень заболеваемости значительно выше, чем до пандемии. Госпитализация в сотни раз выше, чем при гриппе, смертность тоже выше. В частности летальность при гриппе, 0,1%, а сейчас в области летальность - около 4%. То есть больных умирает в 40 раз больше, чем во время ежегодной эпидемии гриппа ", - отметил он.

По словам врача, заразность коронавируса "в три раза больше, чем гриппа".

"Я думаю, что болеть интенсивно будем до следующей весны. А "хвосты" панедмии могут тянуться еще три года", - подытожил эпидемиолог.

Падурару отмечает, что продолжает носить маску и следовать всем рекомендациям