 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭтот день в истории: по приказу Сталина агент НКВД Судоплатов совершил покушение на Евгения Коновальца

Этот день в истории: по приказу Сталина агент НКВД Судоплатов совершил покушение на Евгения Коновальца

Евгений Коновалец (посредине) с единомышленниками
фото: cdvr.org.ua
23 мая 1938 года погиб полковник Действующей армии УНР Евгений Коновалец, командир корпуса Сечевых стрельцов, учебный комендант Украинской военной организации (УВО), глава Провода украинских националистов (ОУН) и первый руководитель тогда еще единой Организации украинских националистов ОУН Евгений Коновалец

Об этом напоминает Еспресо.TV со ссылкой на образовательный проект Ukrainian Military Honour .

"Всю свою жизнь Евгений Коновалец посвятил делу освобождения Украины. Именно поэтому Москва решила уничтожить его. Накануне Второй мировой войны, московский агент Павел Судоплатов подсунул Коновальцеву взрывное устройство в коробке из-под шоколадных конфет", - отмечается в сообщении.

Обстоятельства гибели политика подробно рассказывает портал JNSM .

В 1934 году через руководителя организации ОУН в Финляндии Кондрата Полуведька с Коновальцем познакомился беглец из УССР Василий Хомяк, что уже два года проживал в Бельгии. Галичанин, бывший офицер киевского корпуса Сечевых стрельцов, в прошлом узник Соловецкого концлагеря (где он якобы в свое время и познакомился с Полуведько), а на тот момент - уже агент ОГПУ-НКВД под оперативным псевдонимом "Лебедь", он сумел убедить Коновальца в возможности создания в Украине подпольной сети и в следующем году в Берлине в качестве представителя одной из националистических групп познакомил его со своим 28-летним "племянником" Павлом Грищенко, "бывшим комсомольцем, что разочаровался в большевизме", а на самом деле - уроженцем Мелитополя старшим лейтенантом НКВД Павлом Судоплатовым.

Пользуясь тем, что он якобы работает радистом на грузовом судне "Шилка", которое заходило в различные порты Европы, Грищенко-Судоплатов имел возможность несколько раз встретиться с Коновальцем и ведущими членами ОУН и убедить их в существовании в УССР инициативной группы национально сознательных патриотов, для обучения методам подпольной работы которой он и прибыл за границу. Судоплатов произвел в целом позитивное впечатление, что способствовало налаживанию между ним и Коновальцем доверительных, а впоследствии и дружеских отношений.

"23 мая 1938 года после прошедшего дождя, погода была теплой и солнечной. Время без десяти двенадцать. Прогуливаясь вдоль переулка возле ресторана "Атланта", я увидел Коновальца, сидевшего за столиком у окна и ждал меня. На этот раз он был сам. Я вошел в ресторан, подсел к нему, и после непродолжительного разговора мы договорились встретиться в центре Роттердама в 17.00. Я вручил ему подарок, коробку шоколадных конфет, и сказал, что мне сейчас надо возвращаться на судно. Уходя, я положил коробку конфет на столик рядом. Мы пожали друг другу руки, и я вышел, сдерживая свое инстинктивное желание сразу же броситься бежать", - писал Судоплатов в книге "Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930-1950 годы", которая была издана уже после его смерти

Встроенный в коробку взрывной механизм сработал, когда тот уже шел по улице Колсингел - от мощного взрыва, прогремевшего в 12:16, Евгений Коновалец погиб на месте и были ранены двое случайных прохожих.

Расследование полицией обстоятельств убийства Коновальца не дало никаких результатов - Судоплатов через Францию и Испанию вернулся в СССР, где сделал блестящую карьеру, работая в подразделении внешней разведки и разведывательно-диверсионных управлении НКВД / НКГБ, которая занималась индивидуальным террором.

Гражданина Литвы Евгения Коновальца похоронили 28 мая 1938 года на роттердамском кладбище "Кросвейк" за счет литовского консульства в Нидерландах в присутствии его жены Ольги Федак и нескольких членов ОУН.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 мая, 2020 суббота

больше новостей

23 мая, 2020 суббота

22 мая, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать