Этот день в истории: по приказу Сталина агент НКВД Судоплатов совершил покушение на Евгения Коновальца

23 мая, 2020, 14:16

23 мая 1938 года погиб полковник Действующей армии УНР Евгений Коновалец, командир корпуса Сечевых стрельцов, учебный комендант Украинской военной организации (УВО), глава Провода украинских националистов (ОУН) и первый руководитель тогда еще единой Организации украинских националистов ОУН Евгений Коновалец

Об этом напоминает Еспресо.TV со ссылкой на образовательный проект Ukrainian Military Honour .

"Всю свою жизнь Евгений Коновалец посвятил делу освобождения Украины. Именно поэтому Москва решила уничтожить его. Накануне Второй мировой войны, московский агент Павел Судоплатов подсунул Коновальцеву взрывное устройство в коробке из-под шоколадных конфет", - отмечается в сообщении.

Обстоятельства гибели политика подробно рассказывает портал JNSM .

В 1934 году через руководителя организации ОУН в Финляндии Кондрата Полуведька с Коновальцем познакомился беглец из УССР Василий Хомяк, что уже два года проживал в Бельгии. Галичанин, бывший офицер киевского корпуса Сечевых стрельцов, в прошлом узник Соловецкого концлагеря (где он якобы в свое время и познакомился с Полуведько), а на тот момент - уже агент ОГПУ-НКВД под оперативным псевдонимом "Лебедь", он сумел убедить Коновальца в возможности создания в Украине подпольной сети и в следующем году в Берлине в качестве представителя одной из националистических групп познакомил его со своим 28-летним "племянником" Павлом Грищенко, "бывшим комсомольцем, что разочаровался в большевизме", а на самом деле - уроженцем Мелитополя старшим лейтенантом НКВД Павлом Судоплатовым.

Пользуясь тем, что он якобы работает радистом на грузовом судне "Шилка", которое заходило в различные порты Европы, Грищенко-Судоплатов имел возможность несколько раз встретиться с Коновальцем и ведущими членами ОУН и убедить их в существовании в УССР инициативной группы национально сознательных патриотов, для обучения методам подпольной работы которой он и прибыл за границу. Судоплатов произвел в целом позитивное впечатление, что способствовало налаживанию между ним и Коновальцем доверительных, а впоследствии и дружеских отношений.

"23 мая 1938 года после прошедшего дождя, погода была теплой и солнечной. Время без десяти двенадцать. Прогуливаясь вдоль переулка возле ресторана "Атланта", я увидел Коновальца, сидевшего за столиком у окна и ждал меня. На этот раз он был сам. Я вошел в ресторан, подсел к нему, и после непродолжительного разговора мы договорились встретиться в центре Роттердама в 17.00. Я вручил ему подарок, коробку шоколадных конфет, и сказал, что мне сейчас надо возвращаться на судно. Уходя, я положил коробку конфет на столик рядом. Мы пожали друг другу руки, и я вышел, сдерживая свое инстинктивное желание сразу же броситься бежать", - писал Судоплатов в книге "Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930-1950 годы", которая была издана уже после его смерти

Встроенный в коробку взрывной механизм сработал, когда тот уже шел по улице Колсингел - от мощного взрыва, прогремевшего в 12:16, Евгений Коновалец погиб на месте и были ранены двое случайных прохожих.

Расследование полицией обстоятельств убийства Коновальца не дало никаких результатов - Судоплатов через Францию и Испанию вернулся в СССР, где сделал блестящую карьеру, работая в подразделении внешней разведки и разведывательно-диверсионных управлении НКВД / НКГБ, которая занималась индивидуальным террором.

Гражданина Литвы Евгения Коновальца похоронили 28 мая 1938 года на роттердамском кладбище "Кросвейк" за счет литовского консульства в Нидерландах в присутствии его жены Ольги Федак и нескольких членов ОУН.

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