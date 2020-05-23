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Espreso.tvОбществоАрестованная по делу Шеремета врач и волонтер Юлия Кузьменко: "Я родом из Горловки. Донбасс для меня это счастливое свободное детство"

Арестованная по делу Шеремета врач и волонтер Юлия Кузьменко: "Я родом из Горловки. Донбасс для меня это счастливое свободное детство"


фото: facebook.com/jukuzmenko
Детский хирург, заведующая отделением рентгенангиографии и эндоваскулярной хирургии, волонтер Юлия Кузьменко дала заочное интервью журналистке Валерии Бурлаковой

Свои рукописные ответы на вопросы она передала через адвоката, передает Еспресо.TV со ссылкой на ЦензорНет .

По ее словам, она родилась в Донецкой области, в оккупированном сейчас городе Горловка.

"Я родом из Горловки. Из Донбасса мы переехали в Киев давно, в 1985 году. Но каждое лето на три месяца меня и сестру отправляли в Артемовск (сейчас - Бахмут).

Донбасс для меня это свободное счастливое детство, жара, запах акаций и роз, тополиный пух, который детвора любила поджигать, вкусные зеленые абрикосы, незрелый крыжовник, ставки и соленые озера, на которые мы втихаря бежали от взрослых.

Затем школа закончилась, я поступила в мединститут, и к началу войны уже редко бывала на Донбассе. Но я знала, что он есть, что я всегда могу туда приехать.

Я не раз видела, как ребята из оккупированных территорий тоскливо смотрят в сторону Донецка, Горловки и других городов, воюя здесь, в рядах защитников Украины. Я понимаю, что они чувствуют. Это больно ", - рассказала она.

В самом же Донецке Кузьменко в последний раз была в начале войны, в апреле 2014 года.

"Во время своей первой волонтерской поездки на Донбасс я в последний раз была в Донецке. Это было 26 апреля. Мне нужно было закупить в аптеке медикаменты для батальона "Донбасс". Хорошо помню тот день. Жара. Цветет все. А внутри - ужас и паника ... От того, что эта земля, моя маленькая родина, мой Донбасс, может скоро стать не моим. Или не нашим. Чужим.

В той поездке мы познакомились со всеми ребятами, которые затем, 23 мая 2014, погибли в Карловке. Это "Матвей", "Пегий", "Архип", "Федор", "Рейдер".

У Федора после смерти боевики вырезали сердце. И волокли его труп, привязанный к машине, по земле ", - добавила врач.

  • Напомним, Юлия Кузьменко останется под стражей до 30 мая . Прокуратура считает, что она может бежать из Украины за границу или в квазиреспублику.

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