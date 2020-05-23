23 мая на фронте: ранен один украинский военный

23 мая, 2020, 18:26

23 мая на Донбассе, в результате обстрелов российских оккупантов был ранен один украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения 122 мм артиллерийские системы, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие.

На все случаи агрессивных действий российских наемников подразделения Объединенных сил из имеющихся огневых средств отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие прекратили враждебную активность.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстреливал окраине Каменки: утром с использованием ручных противотанковых гранатометов, а после обеда - со 122 мм артиллерийских систем. Рядом с населенным пунктом Верхнеторецкое зафиксировано применение снайперского оружия.

У Авдеевки противник задействовал 120 мм минометы.

По украинских военнослужащих, выполняющих задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Майорска российские оккупационные войска выпустили 20 мин 82-го и 120-го калибров.

Недалеко от населенного пункта Сизое вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по нашим позициям из 82 мм минометов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Захватчики получили адекватный ответ от Объединенных сил.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано

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