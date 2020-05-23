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Espreso.tvОбщество22 мая на фронте: с российской стороны - 12 обстрелов, 2 уничтоженных и раненый, с украинской - раненый

22 мая на фронте: с российской стороны - 12 обстрелов, 2 уничтоженных и раненый, с украинской - раненый

В течение 22 мая 2020 года вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в сводке о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра, 23 мая, передает Еспресо.TV .

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечают военные.

Нарушение режима "Тишина" со стороны россиян имело место поблизости

Богдановки - из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, а также БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17,

Верхнеторецкого - с применением 120 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов,

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Старогнатовки - из гранатометов различных систем, стрелкового оружия, а также оккупанты задействовали БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17,

Чермалыка, Водяного и Песков - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Новолуганского, Луганского - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

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"В ответ на обстрелы украинские подразделения, которые обороняются, открывали огонь для прекращения агрессивных действий оккупантов. Захватчики получили адекватный ответ от украинских воинов", - отмечает командование ООС.

По данным украинской военной разведки, 22 мая уничтожены два российских оккупанта и еще одного ранили.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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