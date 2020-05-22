Зеленский пообещал регионам новую кредитную программу для ремонта дорог
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в ходе селекторного совещания по строительству дорог местного значения, передает пресс-служба Офиса президента.
По словам Зеленского, механизм привлечения этих средств был наработан в общем проекте Офиса президента, правительства и "Укравтодора", а соответствующие законопроекты для привлечения дополнительного финансирования на обновление местных дорог уже зарегистрированы в Верховной Раде.
Зеленский отметил, что тесное сотрудничество правительства, парламента, Нацбанка и власти поможет эффективному обновлению дорог.
"Сегодня чрезвычайно важно сделать кредитную ставку ниже и фиксированной, потому что никто не заинтересован брать кредиты, если высокая плавающая ставка", - сказал президент.
В свою очередь участники совещания доложили, что в среднем области использовали на обновление местных дорог 30% доказанных ассигнований с начала года. Однако в отдельных регионах этот показатель не превышает 5-10% из-за неготовности проектно-сметной документации на объекты ремонта, запланированные в 2020 году.
Президент призвал ускорить реализацию проектов, на которые государство уже направило деньги. Также президент призвал каждую область предоставить программы обновления всех местных дорог в своих регионах.
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