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Espreso.tvОбществоЗеленский пообещал регионам новую кредитную программу для ремонта дорог

Зеленский пообещал регионам новую кредитную программу для ремонта дорог


фото: reuters
Областные государственные администрации получат возможность привлекать дополнительное финансирование под местные гарантии для проведения ремонтов и строительства дорог местного значения

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в ходе селекторного совещания по строительству дорог местного значения, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, механизм привлечения этих средств был наработан в общем проекте Офиса президента, правительства и "Укравтодора", а соответствующие законопроекты для привлечения дополнительного финансирования на обновление местных дорог уже зарегистрированы в Верховной Раде.

Зеленский отметил, что тесное сотрудничество правительства, парламента, Нацбанка и власти поможет эффективному обновлению дорог.

"Сегодня чрезвычайно важно сделать кредитную ставку ниже и фиксированной, потому что никто не заинтересован брать кредиты, если высокая плавающая ставка", - сказал президент.

В свою очередь участники совещания доложили, что в среднем области использовали на обновление местных дорог 30% доказанных ассигнований с начала года. Однако в отдельных регионах этот показатель не превышает 5-10% из-за неготовности проектно-сметной документации на объекты ремонта, запланированные в 2020 году.

Президент призвал ускорить реализацию проектов, на которые государство уже направило деньги. Также президент призвал каждую область предоставить программы обновления всех местных дорог в своих регионах.

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