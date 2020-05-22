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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал изменения в Налоговый кодекс

Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины О внесении изменений в Налоговый кодекс № 466-IX, который содержит изменения, направленные на совершенствование и упрощение системы администрирования налогов

Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.

Отмечается, что закон предусматривает ряд изменений, направленных на совершенствование и упрощение системы администрирования налогов, ее согласование с мировыми стандартами.

Подписанный закон имеет целью внедрение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементацию положений Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).

Кроме того, предусмотренные документом изменения обеспечивают необходимые условия для реформирования Государственной налоговой службы и открывают возможность для преобразования ее структуры в соответствии с концепцией единого юридического лица.

Документ также совершенствует систему администрирования налогов и расширяет возможности онлайн-сервисов для плательщиков.

Теперь плательщик, которій подает отчетность в электронном виде или прошел электронную идентификацию онлайн в электронном кабинете, сможет подать заявление о желании получать документы от налоговых органов в электронном виде.

Ожидается, что реализация положений закона расширит инвестиционные стимулы путем введения ускоренной амортизации основных средств.

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