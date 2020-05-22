 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский находится в оккупации, к нему полностью ограничен доступ людей, - Лерос

Зеленский находится в оккупации, к нему полностью ограничен доступ людей, - Лерос


фото: censor.net
Нардеп Гео Лерос рассказал о ситуации с пленками Ермака, отметив, что обратился к ОГПУ с требованием открыть уголовное производство по факту шантажа президента или умышленного прикрытия преступления

Об этом нардеп "слуга" Гео Лерос рассказал в программе "Комментарий с Кристиной Шкудор", передает Еспресо.TV .

"На сегодняшний день, как дело находится в Службе безопасности Украины и ее расследует один из лучших друзей Ермака господин Баканов, никакой объективности в этом деле не будет и быть не может. Поэтому мы с моими адвокатами решили добиться возвращения дела в Национальное антикоррупционное бюро , чтобы там смогли объективно это расследовать ", - отметил Лерос.

Он добавил, что 22 мая направил депутатский запрос в Офис генпрокурору с требованием открыть уголовное производство по факту шантажа президента или умышленного прикрытия преступления.

Читайте также: Я знаю, кто хотел шантажировать этими записями лично меня, - Зеленский о "пленках" с братом Ермака

"Получается, президент заявил, что он знал об этих" пленках "еще в августе-сентябре. Получается, что кто-то знал об этом преступлении, кто об этом не заявил в полицию. Почему зарегистрировано до сих пор дело? Почему в сентябре, октябре или августе, когда президент об этом знал, никто это не сделал? Кто вообще имеет право шантажировать президента Украины? Я хочу услышать ответы на эти вопросы. Почему об этом все говорят, но никто до сих пор не сидит в тюрьме? Прошло 8 месяцев ", - подчеркнул нардеп.

"Представьте себе тех людей, которые претендовали на эти должности, какие угрозы им посыпались и им начали рассказывать, что их ждет, если они дадут какие-то показания. Я не исключаю, что эти люди испугались и начали отступать. Безусловно, я уверен, что с ними проводились определенные разговоры для того, чтобы они не давали никаких показаний. Более того, двое фигурантов этого дела, непосредственно вели записи, на сколько я знаю на прошлой неделе проходили детектор лжи и там подтвердилось, что деньги все же передавались. и передавались Денису Ермаку, который в свою очередь передавал своему брату Андрею ", - подчеркнул Гео Лерос.

Он отметил, что последние несколько месяцев президент находится в "некоторой оккупации" и к нему полностью ограничен доступ людей.

"Каких-то разговоров, после того, как меня сняли с должности советника президента, когда я раскритиковал подход Андрея Ермака в Минске, у меня никаких разговоров с президентом не было", - добавил Лерос.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 мая, 2020 пятница

больше новостей

22 мая, 2020 пятница

21 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать