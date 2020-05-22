Зеленский находится в оккупации, к нему полностью ограничен доступ людей, - Лерос

22 мая, 2020, 14:22

Нардеп Гео Лерос рассказал о ситуации с пленками Ермака, отметив, что обратился к ОГПУ с требованием открыть уголовное производство по факту шантажа президента или умышленного прикрытия преступления

Об этом нардеп "слуга" Гео Лерос рассказал в программе "Комментарий с Кристиной Шкудор", передает Еспресо.TV .

"На сегодняшний день, как дело находится в Службе безопасности Украины и ее расследует один из лучших друзей Ермака господин Баканов, никакой объективности в этом деле не будет и быть не может. Поэтому мы с моими адвокатами решили добиться возвращения дела в Национальное антикоррупционное бюро , чтобы там смогли объективно это расследовать ", - отметил Лерос.

Он добавил, что 22 мая направил депутатский запрос в Офис генпрокурору с требованием открыть уголовное производство по факту шантажа президента или умышленного прикрытия преступления.

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"Получается, президент заявил, что он знал об этих" пленках "еще в августе-сентябре. Получается, что кто-то знал об этом преступлении, кто об этом не заявил в полицию. Почему зарегистрировано до сих пор дело? Почему в сентябре, октябре или августе, когда президент об этом знал, никто это не сделал? Кто вообще имеет право шантажировать президента Украины? Я хочу услышать ответы на эти вопросы. Почему об этом все говорят, но никто до сих пор не сидит в тюрьме? Прошло 8 месяцев ", - подчеркнул нардеп.

"Представьте себе тех людей, которые претендовали на эти должности, какие угрозы им посыпались и им начали рассказывать, что их ждет, если они дадут какие-то показания. Я не исключаю, что эти люди испугались и начали отступать. Безусловно, я уверен, что с ними проводились определенные разговоры для того, чтобы они не давали никаких показаний. Более того, двое фигурантов этого дела, непосредственно вели записи, на сколько я знаю на прошлой неделе проходили детектор лжи и там подтвердилось, что деньги все же передавались. и передавались Денису Ермаку, который в свою очередь передавал своему брату Андрею ", - подчеркнул Гео Лерос.

Он отметил, что последние несколько месяцев президент находится в "некоторой оккупации" и к нему полностью ограничен доступ людей.

"Каких-то разговоров, после того, как меня сняли с должности советника президента, когда я раскритиковал подход Андрея Ермака в Минске, у меня никаких разговоров с президентом не было", - добавил Лерос.

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