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Espreso.tvОбществоЗаместитель Кулебы подписал меморандум к трибуналу ООН по делу о захвате моряков

Заместитель Кулебы подписал меморандум к трибуналу ООН по делу о захвате моряков


фото: reuters
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин подписал меморандум Украины в Международный трибунал по морскому праву ООН по делу о захвате моряков и кораблей в Черном море в ноябре 2018 года

Об этом шла речь во время онлайн-трансляции выступления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, передает Еспресо.TV.

"Я, как министр иностранных дел, команда правительства, ОП, наши юридические советники Офис генпрокурора - все, каждый орган, участвующий в этом процессе, мы стремимся лишь к одному - справедливости. И мы этой справедливости будем добиваться всеми доступными для нас средствами. Международный трибунал по морскому праву - одно из этих средств", - сказал министр.

Он добавил, что Россия должна ответить за нарушение конвенции ООН по морскому праву, за содержание 9 месяцев в российской тюрьме украинских моряков и за содержание в течение 11 месяцев кораблей.

"Сегодня, как это предусмотрено процедурами трибунала, мы передаем нашу развернутую правовую позицию на рассмотрение арбитражного трибунала. Это документ, который называется Мемориал (меморандум, - ред.) Украины. Факты, изображения, доказательства, позиция - все здесь изложено. Назначенный агент Украины - это мой заместитель Евгений Енин. Я в вашем присутствии хочу, чтобы Евгений подписал этот документ", - заявил Кулеба.

Заместитель министра после этих слов подписал упомянутый документ.

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  • Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
  • В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
  • 25 мая 2019 Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что Россия должна немедленно освободить пленных украинских моряков и задержанные военные суда и вернуть их Украине.
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  • 18 ноября 2019 Россия вернула Украине захваченные военные суда: "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу".
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