Заместитель Кулебы подписал меморандум к трибуналу ООН по делу о захвате моряков
Об этом шла речь во время онлайн-трансляции выступления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, передает Еспресо.TV.
"Я, как министр иностранных дел, команда правительства, ОП, наши юридические советники Офис генпрокурора - все, каждый орган, участвующий в этом процессе, мы стремимся лишь к одному - справедливости. И мы этой справедливости будем добиваться всеми доступными для нас средствами. Международный трибунал по морскому праву - одно из этих средств", - сказал министр.
Он добавил, что Россия должна ответить за нарушение конвенции ООН по морскому праву, за содержание 9 месяцев в российской тюрьме украинских моряков и за содержание в течение 11 месяцев кораблей.
"Сегодня, как это предусмотрено процедурами трибунала, мы передаем нашу развернутую правовую позицию на рассмотрение арбитражного трибунала. Это документ, который называется Мемориал (меморандум, - ред.) Украины. Факты, изображения, доказательства, позиция - все здесь изложено. Назначенный агент Украины - это мой заместитель Евгений Енин. Я в вашем присутствии хочу, чтобы Евгений подписал этот документ", - заявил Кулеба.
Заместитель министра после этих слов подписал упомянутый документ.
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