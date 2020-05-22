Закон 1210 окончательно добьет украинский бизнес, который и так понес огромные убытки из-за коронавируса - Нина Южанина

22 мая, 2020, 20:18

Изменения в Налоговый кодекс, принятые законом 1210, возвращают нас во времена репрессивной фискальной системы Азарова-Клименко

Об этом сказала народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина в эфире телеканала "Прямой" .

Она напомнила, как проходило рассмотрение этого закона с момента его подготовки и до подписания президентом.

"Еще в августе 2019 года профильный Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал представлять обществу набор различных пожеланий и видений людей, которые еще не чувствовали, в каком состоянии экономика и что нужно обществу, бизнесу", - рассказала она.

По словам Южаниной, был предложен ряд изменений в налоговое законодательство, но бессистемно, а не вдумываясь в предложенные нормы.

"Был создан закон, который занимал более тысячи страниц в сравнительной таблице. Нельзя было даже понять, чего он должен касаться", - отметила Нина Южанина.

"В результате был принят абсолютно сырой закон, который не учитывал критические замечания", - констатировала депутат.

Нина Южанина рассказала, что большинство бизнес-ассоциаций весь этот период обращались к президенту с просьбой не подписывать этот закон как один из самых вредных для бизнеса.

"Причем речь идет о бизнесе, начиная от просто физических лиц-предпринимателей, мелкого, малого, среднего и до крупного бизнеса", - подчеркнула представительница фракции "Евроейська Солидарность".

"Для каждого в этом законе чрезвычайно сложные нормы для выполнения и восприятия. Эти нормы дополнительно вымывают деньги из плательщиков и дополнительно предоставляют огромные преференции контролирующим органам", - пояснила депутат.

Она добавила, что несколько союзов предпринимателей отметили, что введение закона будет иметь "катастрофические последствия для экономики Украины".

"Президент не услышал бизнес. К сожалению, нынешняя власть не отреагировала на ситуацию, в которой находится сейчас бизнес", - сказала она.

Южанина выразила сожаление, что вместо наработки и принятия законопроектов для поддержки экономики во время карантина, подписан закон 1210, который абсолютно нивелирует все усилия по поддержке экономики.

"Мы откатываемся в далекое прошлое, во времена Азарова-Клименко, когда предоставляются огромные права контролирующим органам, когда все будет происходить по решению в подавляющем большинстве контролирующего органа. Даже дошли до того, что вину налогоплательщика за нарушение налогового законодательства теперь будет устанавливать контролирующий орган. Вы представляете, что это будет?" - предостерегает Нина Южанина.

Она также отметила: "Мне кажется, что если у президента рядом есть хоть один думающий человек, этот закон не должен быть подписан. Только потому, что им абсолютно все равно, что будет происходить с бизнесом и экономикой, этот закон вступит в силу" .

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