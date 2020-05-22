Выданного Россией Казахстана боевика "ДНР" приговорили к 4,5 года по статье о наемниках

22 мая, 2020, 16:01

Суд города Костаная приговорил к 4,5 года лишения свободы Евгения Щербака, гражданина Казахстана, который воевал в составе российского террористического формирования "ДНР" на востоке Украины

Об этом сообщает InformNapalm.

Известно, что боевик участвовал в боях за Широкино и Дебальцево, служил в батальоне террористов "Спарта" под командованием российского террориста Арсения Павлова (Моторолы), которого уничтожили в 2016 году.

Щербак осужден как гражданин Казахстана, участник вооруженного конфликта на территории иностранного государства. С января 2017 года боевик жил в РФ, в Петербурге, у своей тетки, после того как не смог попасть на территорию, контролируемую российскими войсками и боевиками "ДНР" после очередного отпуска.

В сентябре 2018 года Щербака задержала полиция в Ленинградской области РФ во время проверки документов и поместила его под стражу как разыскиваемое в Казахстане за наемничество лицо. Сначала его держали в изоляторе временного содержания в РФ, потом перевели в СИЗО "Кресты". В октябре 2018 года, после общественного резонанса в России Щербака выпустили из СИЗО и дали направление на оформление документов о временном убежище. В Петербурге, в Центре регистрации граждан, где Щербак попытался оформить документы, чиновник, который представился сотрудником ФСБ, отказал ему в оформлении и назвал Щербака "мародером и наемником, который убивал и грабил мирное население Украины".

Щербаку пригрозили депортацией в Казахстан или Украину, после чего тот выехал в Челябинскую область к своим родственникам, устроился там работать на стройку, взялся за оформление документов. 22 декабря 2019 года Щербак был задержан полицией в Челябинске на автобусной остановке по дороге с работы. Так как он находится в розыске в Казахстане его поместили в изолятор временного содержания (ИВС) для иностранцев, готовили к депортации, несколько раз его вывозили на казахстанскую границу, а затем возвращали в ИВС. Депортация Щербака задержалась из-за пандемии COVID-19 и закрытия границы. На запросы боевика с просьбой предоставить ему убежище правоохранительные органы Челябинской области отказали.

1 апреля 2020 ГУ МВД по Челябинской области отправило Щербаку справку, что во временном убежище в России ему отказано "за отсутствием гуманных причин, согласно статье 12 Федерального Закона "О беженцах".

Депутат Думы РФ Сергей Шаргунов пытался помогать боевику, который воевал в интересах РФ на востоке Украины, но наемника все равно депортировали из России. 21 мая 2020 года на своей странице в Facebook российский депутат написал:

"Сегодня русского человека Женю Щербака суд Костаная приговорил к 4,5 года лишения свободы. Напомню: парень поехал ополченцем на Донбасс, где чудом выжил. Из России, которая поманила его на войну всем блеском и шумом своих телеэкранов, Евгения выдали в Казахстан. Хотя он умолял предоставить ему убежище. И уж, конечно, никто не озаботился дальнейшей судьбой преданного. Пришлось полностью оплатить адвоката. Был бы "государственный защитник", было бы хуже. Могли дать и 9 лет. Так что даже такому приговору семья рада".

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