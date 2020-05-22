ВАКС отказал в изменении меры пресечения Насирову

22 мая, 2020, 17:05

Высший антикоррупционный суд отказал в изменении меры пресечения экс-главе Государственной фискальной службы Роману Насирову

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

"22 мая 2020 года в Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении бывшего председателя ГФС Украины и руководителя департамента ГФС Украины. На заседании сторона защиты подала ходатайство в суд об изменении меры пресечения бывшему главе ГФС Украины с залога на личное обязательство. Заслушав доводы сторон, суд отказал в удовлетворении указанного ходатайства", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщают, что во время заседания в пятницу ВАКС продолжил исследование письменных доказательств, предоставленных прокурором САП.

"Следующее рассмотрение по делу назначено на 9:15 22 июня 2020 года", - говорится в сообщении.