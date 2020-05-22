 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Запорожье произошла вспышка сальмонеллеза, 12 человек госпитализированы

В Запорожье произошла вспышка сальмонеллеза, 12 человек госпитализированы


фото: pershyj
В Запорожье в местную больницу госпитализированы 12 человек с диагнозом сальмонеллез, причины вспышки устанавливаются

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Сообщается, что за несколько дней до госпитализации все пострадавшие питались в одном из буфетов города.

"Проводится исследование пищевых продуктов, питьевой и сточной воды. Также опрашивают и обследуют контактных лиц. Проводится заключительная дезинфекция в очаге по месту жительства заболевших. Противоэпидемические мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 мая, 2020 пятница

больше новостей

22 мая, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать