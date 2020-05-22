В Запорожье произошла вспышка сальмонеллеза, 12 человек госпитализированы

22 мая, 2020, 16:38

В Запорожье в местную больницу госпитализированы 12 человек с диагнозом сальмонеллез, причины вспышки устанавливаются

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Сообщается, что за несколько дней до госпитализации все пострадавшие питались в одном из буфетов города.

"Проводится исследование пищевых продуктов, питьевой и сточной воды. Также опрашивают и обследуют контактных лиц. Проводится заключительная дезинфекция в очаге по месту жительства заболевших. Противоэпидемические мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении.

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