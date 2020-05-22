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Espreso.tvОбществоВ Украине появится электронная прописка

В Украине появится электронная прописка


фото: ukrinform
В Украине работают над электронной пропиской, которая появится в приложении "Дия"

Об этом говорится в сообщении на странице приложения "Действие" в Facebook.

"Работаем над электронной пропиской в действии. Голосование, льготы и соцвыплаты, страхование авто, назначения пенсии - для всего этого нужно иметь зарегистрированное место жительства. Даже в случае поступления в школу или детсад преимущество также предоставляется детям по месту регистрации ", - говорится в сообщении.

Е-прописка для взрослых от 14 лет. Как предоставляться:

  • заполнения заявления и данных на портале;

  • получение согласия собственника или совладельца жилья (если проживает не в своем)

  • уплата административного сбора.

Е-прописка для детей до 14 лет

  • родители ребенка смогут заполнить заявление на портале и того же или на следующий день (кроме выходных) изменить регистрацию места жительства.

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