В Украине появится электронная прописка
Об этом говорится в сообщении на странице приложения "Действие" в Facebook.
"Работаем над электронной пропиской в действии. Голосование, льготы и соцвыплаты, страхование авто, назначения пенсии - для всего этого нужно иметь зарегистрированное место жительства. Даже в случае поступления в школу или детсад преимущество также предоставляется детям по месту регистрации ", - говорится в сообщении.
Е-прописка для взрослых от 14 лет. Как предоставляться:
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заполнения заявления и данных на портале;
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получение согласия собственника или совладельца жилья (если проживает не в своем)
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уплата административного сбора.
Е-прописка для детей до 14 лет
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родители ребенка смогут заполнить заявление на портале и того же или на следующий день (кроме выходных) изменить регистрацию места жительства.
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