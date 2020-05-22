В России - суточный рекорд смертности от коронавируса
22 мая, 2020, 12:42
За минувшие сутки в России 8894 новых случаев заражения коронавирусом и 150 смертей от него, что является рекордным показателем с начала эпидемии
По официальным данным, всего в России коронавирусом заразились 326 448 человек.
С начала эпидемии умерли 3249 пациентов с коронавируса.
Выздоровели за сутки 7144 пациенты, всего - 99825.
Россия, как и раньше, на втором месте в мире по количеству зараженных коронавирусом после США.
Сттаном на утро 22 мая во мире зафиксировано 5209686 случаев коронавируса, в частности 334 622 летальных случаях и 2081511 случаев выздоровления.
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