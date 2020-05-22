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Espreso.tvОбществоВ России - суточный рекорд смертности от коронавируса

В России - суточный рекорд смертности от коронавируса


фото: reuters
За минувшие сутки в России 8894 новых случаев заражения коронавирусом и 150 смертей от него, что является рекордным показателем с начала эпидемии

По официальным данным, всего в России коронавирусом заразились 326 448 человек.

С начала эпидемии умерли 3249 пациентов с коронавируса.

Выздоровели за сутки 7144 пациенты, всего - 99825.

Россия, как и раньше, на втором месте в мире по количеству зараженных коронавирусом после США.

Сттаном на утро 22 мая во мире зафиксировано 5209686 случаев коронавируса, в частности 334 622 летальных случаях и 2081511 случаев выздоровления.

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