В России признали экстремистской организацию по защите башкирского языка

22 мая, 2020, 18:47

Верховный суд Республики Башкортостан признал экстремистской башкирскую национальную общественную организацию "Башкорт" и запретил ее деятельность

Об этом сообщает Радио Свобода.

Для того, чтобы как-то обосновать свои утверждения об "экстремистской" деятельности "Башкорта", прокуратура собрала в один "пакет" все претензии, которые предъявлялись к организации правоохранительными органами за последние два года. Начали с митинга в защиту башкирского языка, проведенного "Башкортом" в сентябре 2017 года.

Прокуратура охарактеризовала его, как "провокационный", и заявила, что в выступлениях участников "содержатся высказывания, имеющие лингвистические и психологические признаки разжигания ненависти и вражды", в частности, "в отношении лиц небашкирской национальности". Прокуратура, в качестве обвинения, озвучила и "негативную оценку представителей законодательной и исполнительной власти" и "формирование крайне негативного психологического образа главы РБ (эту должность тогда занимал Рустэм Хамитов), и в его лице государства в целом". В иске прокуроры также сгруппировали все наложенные в последнее время на активистов штрафы за участие в "несанкционированных" публичных мероприятиях.

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"Башкорт" обвинили также в выступлении его бывшего главы Фаила Алчинова на курултае башкир в апреле 2019 года в Зилаирском районе Башкортостана, где выбирали делегатов на V Всемирный курултай башкир. Гособвинением, сославшись на исследование экспертов Башкирского государственного университета, было заявлено, что Алчинов, выступая, "призвал к отделению республики от РФ", якобы, произнеся следующую фразу: "На Курултае надо принять решение о самостоятельности Башкортостана от России".

Судья Верховного суда Гузель Фархутдинова приняла решение всего за 20 минут. Объявлена была только резолютивная часть постановления; мотивировочная часть будет вручена участникам процесса не ранее 1 июня.

Башкирские правозащитники предполагают, что решение суда станет основанием для новых облав на бакширських патриотов и преследования всех участников масштабного митинга в защиту башкирского языка, проведенного "Башкортом" в Уфе в 2017 году.

Процесс по делу о запрете "Башкорта" шел с февраля, из-за эпидемии коронавируса на него не допускали прессу и публику. Защита "Башкорта" намерена обжаловать решение суда в апелляционном порядке.

Украинский аналитический центр и неправительственная органзиция "Прометей", следящая за ситуацией в нацреспубликах России, призвали власти Украины отреагировать на притеснения коренных народов в РФ.

В частности, предлагается вынести на обсуждение ПАСЕ тему препятствование органами власти Российской Федерации деятельности национальных обществ и организаций коренных народов РФ. Поручить Комитету по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ изучить обстоятельства, при которых был лишен свободы башкирский публицист Айрат Дильмухаметов и запрещена деятельность организации "Башкорт".

Также предлагается выпустить ноту от МИД о недопустимости судебного преследования башкирских активистов за акции в защиту родного языка.

В организации считают необходимым ввести персональные санкции против тех, кто причастен к притеснениям коренных народов и поднять вопрос о направлении мониторинговой миссии ОБСЕ в Башкортостане.

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